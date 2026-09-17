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Lo allanaron, tenía 21 aves autóctonas encerradas y un arma

El procedimiento fue realizado por la Policía Rural 2 en el marco de una causa por infracción a la Ley de Conservación de Fauna. En el domicilio también encontraron un arma calibre .22 con cinco proyectiles, por lo que se abrió otra investigación.

Un allanamiento realizado en Albardón terminó con un doble secuestro: efectivos de la División Policía Rural 2 encontraron 21 aves silvestres mantenidas en cautiverio y un arma de fuego con municiones.

El procedimiento se llevó adelante en el marco de una investigación por una presunta infracción al artículo 206 de la Ley 941-R de Conservación de Fauna, con intervención del Juzgado de Paz de Albardón.

Durante la medida, los efectivos llegaron hasta el domicilio de un hombre identificado como Romero, de 67 años, donde encontraron las aves autóctonas en condiciones de cautiverio ilegal.

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Entre los ejemplares secuestrados había dos venteveos, una reina mora, dos corbatitas, un tordo y 15 chamuchinas. En total, fueron 21 aves silvestres retiradas del lugar.

También encontraron un arma y municiones

Pero el procedimiento tuvo además otro resultado. Durante el allanamiento se exhibió un arma de fuego marca Sauro, calibre .22 largo, que tenía cinco proyectiles.

Ante esta situación, el arma y las municiones fueron secuestradas y se inició una segunda causa, esta vez por presunta tenencia ilegítima de arma de fuego, con intervención de la UFI Flagrancia.

Así, una investigación que comenzó por la presunta tenencia ilegal de fauna silvestre terminó derivando también en una causa penal vinculada al arma encontrada dentro de la vivienda.

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