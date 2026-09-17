Lo allanaron, tenía 21 aves autóctonas encerradas y un arma

Entre los ejemplares secuestrados había dos venteveos, una reina mora, dos corbatitas, un tordo y 15 chamuchinas. En total, fueron 21 aves silvestres retiradas del lugar.

También encontraron un arma y municiones

Pero el procedimiento tuvo además otro resultado. Durante el allanamiento se exhibió un arma de fuego marca Sauro, calibre .22 largo, que tenía cinco proyectiles.

Ante esta situación, el arma y las municiones fueron secuestradas y se inició una segunda causa, esta vez por presunta tenencia ilegítima de arma de fuego, con intervención de la UFI Flagrancia.

Así, una investigación que comenzó por la presunta tenencia ilegal de fauna silvestre terminó derivando también en una causa penal vinculada al arma encontrada dentro de la vivienda.