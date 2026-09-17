Un allanamiento realizado en Albardón terminó con un doble secuestro: efectivos de la División Policía Rural 2 encontraron 21 aves silvestres mantenidas en cautiverio y un arma de fuego con municiones.
Lo allanaron, tenía 21 aves autóctonas encerradas y un arma
El procedimiento fue realizado por la Policía Rural 2 en el marco de una causa por infracción a la Ley de Conservación de Fauna. En el domicilio también encontraron un arma calibre .22 con cinco proyectiles, por lo que se abrió otra investigación.