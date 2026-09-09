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Un choque fatal, una versión cuestionada y ocho meses para determinar qué pasó

Raúl García fue imputado por homicidio culposo por el choque que terminó con la vida de Rosana Patiño, de 59 años. Seguirá en libertad, pero no podrá conducir durante cuatro meses.

La Justicia sanjuanina formalizó la investigación contra Raúl García por la muerte de Rosana Elina Patiño, la mujer de 59 años que falleció después de ser atropellada mientras circulaba en bicicleta por Concepción.

Durante la audiencia realizada este miércoles, la jueza de Garantías Flavia Allende habilitó un plazo de ocho meses de Investigación Penal Preparatoria para que la Fiscalía avance con las pericias y reúna las pruebas necesarias para determinar cómo ocurrió el siniestro y si existió responsabilidad penal del conductor.

García fue imputado por homicidio culposo y permanecerá en libertad, aunque con restricciones. La principal es la prohibición de conducir durante cuatro meses. Además, deberá presentarse una vez por mes en una dependencia policial y no podrá salir del país sin autorización judicial.

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El caso tiene un antecedente importante que ahora deberá ser profundizado durante la investigación. El siniestro ocurrió el 25 de octubre de 2025, alrededor de las 17.05, en Juan Jufré y Aberastain. Patiño circulaba en bicicleta cuando fue embestida por el Peugeot 2008 conducido por García.

Tras el impacto, la mujer sufrió un gravísimo traumatismo de cráneo y permaneció internada en terapia intensiva. Tres días después, el 28 de octubre, se confirmó su muerte.

Uno de los puntos que deberá esclarecer la investigación es la mecánica del choque. En los primeros minutos posteriores al siniestro, García habría manifestado a los efectivos que Patiño circulaba en contramano. Sin embargo, una cámara de seguridad y las pericias incorporadas al expediente plantearon una reconstrucción diferente, según la información aportada por la Fiscalía.

Esas imágenes indicarían que la ciclista ya había avanzado buena parte del cruce cuando fue embestida y arrastrada varios metros. La defensa cuestionó precisamente la versión sobre una supuesta circulación en contramano y planteó que ese aspecto deberá determinarse con las pruebas que se incorporen durante la IPP.

La investigación quedó a cargo del fiscal Roberto Ginsberg, de la UFI Delitos Especiales N.º 4, con el ayudante fiscal Emiliano Pugliese. Ahora la Fiscalía tendrá ocho meses para reconstruir el choque y establecer qué responsabilidad tuvo García en la muerte de Patiño.

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