Un choque fatal, una versión cuestionada y ocho meses para determinar qué pasó

El caso tiene un antecedente importante que ahora deberá ser profundizado durante la investigación. El siniestro ocurrió el 25 de octubre de 2025, alrededor de las 17.05, en Juan Jufré y Aberastain. Patiño circulaba en bicicleta cuando fue embestida por el Peugeot 2008 conducido por García.

Tras el impacto, la mujer sufrió un gravísimo traumatismo de cráneo y permaneció internada en terapia intensiva. Tres días después, el 28 de octubre, se confirmó su muerte.

Uno de los puntos que deberá esclarecer la investigación es la mecánica del choque. En los primeros minutos posteriores al siniestro, García habría manifestado a los efectivos que Patiño circulaba en contramano. Sin embargo, una cámara de seguridad y las pericias incorporadas al expediente plantearon una reconstrucción diferente, según la información aportada por la Fiscalía.

Esas imágenes indicarían que la ciclista ya había avanzado buena parte del cruce cuando fue embestida y arrastrada varios metros. La defensa cuestionó precisamente la versión sobre una supuesta circulación en contramano y planteó que ese aspecto deberá determinarse con las pruebas que se incorporen durante la IPP.

La investigación quedó a cargo del fiscal Roberto Ginsberg, de la UFI Delitos Especiales N.º 4, con el ayudante fiscal Emiliano Pugliese. Ahora la Fiscalía tendrá ocho meses para reconstruir el choque y establecer qué responsabilidad tuvo García en la muerte de Patiño.