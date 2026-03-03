"
Lanzaron la campaña de vacunación antigripal en San Juan

La campaña se encuentra disponible en todos los centros de salud, hospitales, el vacunatorio móvil y el Vacunatorio Provincial.

El Ministerio de Salud a través del Programa provincial de Inmunizaciones, dependiente de División Epidemiología, Departamento Medicina Sanitaria, Secretaría Técnica se dio inició al desde el lunes 2 de marzo la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, con disponibilidad de dosis en todos los centros de salud, hospitales, el vacunatorio móvil y el Vacunatorio Provincial

Esta estrategia sanitaria tiene como objetivo fortalecer la prevención frente al virus de la influenza, reduciendo el riesgo de hospitalizaciones, complicaciones graves y mortalidad, especialmente en los grupos más vulnerables. La vacunación oportuna constituye una herramienta clave para proteger la salud de toda la población.

Grupos priorizados para la vacunación

  • Lactantes de 6 a 24 meses

  • Personas mayores de 65 años

  • Embarazadas

  • Puérperas (hasta 10 días posteriores al parto)

  • Personal de salud

  • Fuerzas de seguridad

  • Personas de 2 a 64 años con comorbilidades

Requisitos para la vacunación

  • DNI
  • Carnet de vacunación
  • Indicación médica para personas con comorbilidades que se vacunen por primera vez

Desde el Ministerio de Salud se recuerda la importancia de asistir a los vacunatorios según corresponda y completar la vacunación en tiempo y forma, contribuyendo al cuidado y bienestar de toda la comunidad.

