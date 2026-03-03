Lanzaron la campaña de vacunación antigripal en San Juan

El Ministerio de Salud a través del Programa provincial de Inmunizaciones, dependiente de División Epidemiología, Departamento Medicina Sanitaria, Secretaría Técnica se dio inició al desde el lunes 2 de marzo la Campaña de Vacunación Antigripal 2026, con disponibilidad de dosis en todos los centros de salud, hospitales, el vacunatorio móvil y el Vacunatorio Provincial