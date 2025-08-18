Un hombre fue detenido tras un violento robo a mano armada

image

El hecho tuvo como víctima a un hombre de apellido Pelaytay, quien fue sorprendido por Tejada en la vía pública. El agresor lo amenazó con un cuchillo, lo golpeó y le sustrajo una mochila, un taladro, un destornillador y un teléfono celular marca Motorola.

Tras cometer el robo, el sospechoso intentó huir y se introdujo en una vivienda de color amarillo, donde finalmente fue reducido por los efectivos policiales. En el procedimiento se le secuestró un cuchillo de acero inoxidable de 20 centímetros de largo.