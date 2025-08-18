"
Un hombre fue detenido tras un violento robo a mano armada

Un hombre fue detenido en Rawson tras un violento robo en el que amenazó con un cuchillo a la víctima y luego intentó refugiarse en una vivienda. La Policía lo aprehendió y secuestró el arma blanca utilizada en el hecho.

Un violento episodio terminó con un hombre detenido en el departamento Rawson. Según informaron fuentes policiales, personal de la Comisaría 6° aprehendió a Franco Alexander Juan Tejada, acusado de robo agravado por el uso de arma y violación de domicilio en concurso real.

image

El hecho tuvo como víctima a un hombre de apellido Pelaytay, quien fue sorprendido por Tejada en la vía pública. El agresor lo amenazó con un cuchillo, lo golpeó y le sustrajo una mochila, un taladro, un destornillador y un teléfono celular marca Motorola.

Tras cometer el robo, el sospechoso intentó huir y se introdujo en una vivienda de color amarillo, donde finalmente fue reducido por los efectivos policiales. En el procedimiento se le secuestró un cuchillo de acero inoxidable de 20 centímetros de largo.

La investigación quedó a cargo de la UFI Flagrancia, que dispuso las actuaciones correspondientes.

