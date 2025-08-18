Un violento episodio terminó con un hombre detenido en el departamento Rawson. Según informaron fuentes policiales, personal de la Comisaría 6° aprehendió a Franco Alexander Juan Tejada, acusado de robo agravado por el uso de arma y violación de domicilio en concurso real.
Un hombre fue detenido tras un violento robo a mano armada
