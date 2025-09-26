Que dijo Shell del "aberrante video misógino" de su franquicia en Crespo

La compañía agregó que tomará “las medidas necesarias que el caso requiere” y ratificó su voluntad de seguir trabajando en favor de una comunidad “inclusiva y respetuosa para todas las personas”.

El caso no quedó aislado: una estación YPF en Marcos Juárez, Córdoba, difundió una publicidad de similares características, aunque en este caso aún no emitieron declaraciones públicas. El silencio de la firma cordobesa incrementó la indignación en redes sociales.

El Colectivo de Periodistas Feministas de Entre Ríos expresó su rechazo mediante un comunicado: “Rechazamos y exigimos que retiren de redes sociales el video exhibido por la empresa Shell Crespo De Erich Wagner y Cía S.R.L., en el que se muestra un secuestro de una mujer y su posterior eliminación en una bolsa de consorcio. Consideramos que dicho material hace apología de un delito y constituye violencia mediática y simbólica de género”.

Embed "Esta piba no va a joder más"



En un video de redes que publicó una estación de servicio Shell de Entre Ríos, dos hombres secuestran a una mujer, la embolsan y la mandan a Formosa. Tras ser eliminado, la empresa pidió disculpas por "haber generado dolor, enojo y malestar". pic.twitter.com/MDEHGBwppo — Corta (@somoscorta) September 20, 2025

SHELL

Las periodistas remarcaron la gravedad de utilizar este tipo de mensajes en un país donde se comete un femicidio cada 27 horas.

A nivel político, la senadora provincial electa Malena Galmarini también se pronunció: “La crueldad es contagiosa. Por eso estos spots deberían ser catalogados como apología del delito. Y debería ser obligatorio enseñar en todos lados cómo se comunica con perspectiva de género”.

El caso de la Shell de Crespo ya había obligado a la empresa a pedir disculpas públicas, pero el hecho volvió a cobrar fuerza tras la difusión de este y otros videos de tono similar. El repudio, tanto social como institucional, deja en evidencia la necesidad de revisar los mensajes que las empresas transmiten en campañas publicitarias.