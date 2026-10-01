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Un bebé de un año murió ahogado tras caer a una canaleta con fuerte caudal

Un nene de un año y cuatro meses murió ahogado este jueves en Cañada Honda, Sarmiento, tras caer a una canaleta con fuerte caudal. Su abuelo lo encontró sin signos vitales metros más adelante de donde había caído.

Una tragedia conmocionó este jueves al mediodía a la localidad de Cañada Honda, a unos 10 kilómetros de Media Agua, en el departamento Sarmiento. Un nene de un año y cuatro meses murió ahogado tras caer a una canaleta que transportaba un importante caudal de agua cerca de la vivienda familiar.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:30. El pequeño se encontraba en las inmediaciones de la canaleta cuando, en un momento de descuido, cayó al cauce.

La fuerza de la corriente lo arrastró varios metros. Fue su abuelo quien, al notar la ausencia del menor dentro de la casa, salió a buscarlo y lo encontró sin signos vitales más adelante del punto donde había caído.

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Efectivos de la Policía de San Juan acudieron al lugar para custodiar la zona y realizar las primeras actuaciones. La División Criminalística también intervino para reconstruir las circunstancias exactas del accidente. La UFI Delitos Especiales tomó intervención para determinar las causas del deceso, aunque todo indica que se trató de un ahogamiento.

La investigación continúa para establecer con precisión cómo ocurrió el hecho que le costó la vida al pequeño.

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