Una tragedia conmocionó este jueves al mediodía a la localidad de Cañada Honda, a unos 10 kilómetros de Media Agua, en el departamento Sarmiento. Un nene de un año y cuatro meses murió ahogado tras caer a una canaleta que transportaba un importante caudal de agua cerca de la vivienda familiar.
Un bebé de un año murió ahogado tras caer a una canaleta con fuerte caudal
Un nene de un año y cuatro meses murió ahogado este jueves en Cañada Honda, Sarmiento, tras caer a una canaleta con fuerte caudal. Su abuelo lo encontró sin signos vitales metros más adelante de donde había caído.