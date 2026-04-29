Inauguraron el laboratorio minero Lenor en San Juan: inversión millonaria y proyección de empleo

Proyección de empleo

La empresa, con 27 años de trayectoria en el mercado, inicia sus operaciones en la provincia con un equipo de entre 20 y 25 trabajadores, aunque proyecta una expansión significativa. A nivel nacional, Lenor cuenta actualmente con 260 empleados y espera ampliar su plantilla en San Juan en el corto plazo.

El predio tiene una superficie total cercana a los 8.000 metros cuadrados, de los cuales 1.000 están destinados a laboratorios. En una primera etapa, se estima procesar unas 5.000 muestras mensuales, con posibilidad de duplicar o triplicar esa capacidad según la demanda.

Por su parte, el ministro de Producción, Gustavo Fernández, subrayó la relevancia de la inversión para la provincia. “Es muy importante que empresas de esta trayectoria elijan San Juan como cabeza de región. En menos de un año pasamos de las primeras reuniones a la inauguración, con una inversión de 4 millones de dólares y generación de empleo genuino”, señaló.

El funcionario también indicó que la empresa podría alcanzar los 100 empleados hacia fin de año, consolidándose como una de las nuevas apuestas industriales en la provincia.

La apertura de este laboratorio representa un paso importante en el fortalecimiento del ecosistema minero sanjuanino, aportando tecnología, capacitación y servicios que buscan posicionar a la provincia como un polo estratégico en la actividad.