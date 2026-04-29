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Inauguraron mejoras y restituyen el agua potable en el Faunístico

Entre las principales mejoras, se destacan trabajos en distintos hábitats, especialmente en el sector donde se encuentran los zorros, con adecuaciones orientadas a garantizar su bienestar.

En el marco del Día del Animal, el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, encabezó una jornada significativa con la inauguración de importantes obras en el Faunístico de Rivadavia, marcando un antes y un después en el funcionamiento del predio.

Durante la recorrida, se habilitaron diversas intervenciones destinadas a mejorar la calidad de vida de los animales y optimizar las condiciones generales del espacio. Entre las principales mejoras, se destacan trabajos en distintos hábitats, especialmente en el sector donde se encuentran los zorros, con adecuaciones orientadas a garantizar su bienestar.

No obstante, el avance más relevante fue la restitución del servicio de agua potable, un recurso esencial con el que el Faunístico no contaba desde hacía más de tres décadas. Esta obra permitirá mejorar sustancialmente las tareas diarias, así como también asegurar condiciones más adecuadas tanto para los animales como para el personal que desempeña funciones en el lugar.

“En tiempos difíciles, donde los recursos son limitados, es fundamental administrar con responsabilidad y creatividad. Esta obra es el resultado de una gestión que prioriza lo importante y busca soluciones concretas para mejorar la vida de nuestros vecinos y también el cuidado de nuestros animales”, expresó Miodowsky.

Estas acciones se enmarcan en una política sostenida del municipio, que continúa impulsando obras de infraestructura y servicios en distintos puntos del departamento, reafirmando su compromiso con el desarrollo y la transformación de Rivadavia mediante hechos concretos.

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