En el marco del Día del Animal, el intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, encabezó una jornada significativa con la inauguración de importantes obras en el Faunístico de Rivadavia, marcando un antes y un después en el funcionamiento del predio.
Inauguraron mejoras y restituyen el agua potable en el Faunístico
Entre las principales mejoras, se destacan trabajos en distintos hábitats, especialmente en el sector donde se encuentran los zorros, con adecuaciones orientadas a garantizar su bienestar.