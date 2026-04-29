Inauguraron mejoras y restituyen el agua potable en el Faunístico

Durante la recorrida, se habilitaron diversas intervenciones destinadas a mejorar la calidad de vida de los animales y optimizar las condiciones generales del espacio. Entre las principales mejoras, se destacan trabajos en distintos hábitats, especialmente en el sector donde se encuentran los zorros, con adecuaciones orientadas a garantizar su bienestar.

No obstante, el avance más relevante fue la restitución del servicio de agua potable, un recurso esencial con el que el Faunístico no contaba desde hacía más de tres décadas. Esta obra permitirá mejorar sustancialmente las tareas diarias, así como también asegurar condiciones más adecuadas tanto para los animales como para el personal que desempeña funciones en el lugar.