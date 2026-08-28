Así quedó registrado el ataque a tiros contra un joven cuando subía al colectivo

Según la investigación, Serrano y otro hombre se acercaron desde la calle y uno de ellos avanzó hasta los primeros escalones del colectivo. Allí habría exhibido un arma de fuego y efectuado varios disparos contra el joven.

Uno de los proyectiles impactó en la pierna de la víctima, que logró ingresar al colectivo y refugiarse dentro de la unidad.

El registro también permitió observar la reacción del chofer, quien aceleró para alejarse rápidamente del lugar ante la situación de violencia y poner a resguardo a los pasajeros. Las imágenes fueron posteriormente analizadas por los investigadores y resultaron claves para identificar a Serrano como el presunto autor de los disparos.

De la investigación a la cuarta condena

La pesquisa quedó en manos de la UFI Genérica, a cargo de la fiscal Daniela Pringles. Tras distintas tareas investigativas y tres allanamientos, los efectivos lograron localizar y detener a Serrano. Durante el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares y dos cartuchos, uno con la inscripción “ORBEA CAL 12” y otro con la inscripción “S y B, 357 SIG”.

Con las pruebas reunidas, la causa llegó este viernes a un juicio abreviado. Serrano reconoció su responsabilidad en el hecho y fue condenado a 2 años y 3 meses de prisión efectiva.

La sentencia también tuvo en cuenta que el hombre ya tenía tres condenas anteriores, por lo que esta se convirtió en la cuarta. Su condición de reincidente determinó que la nueva pena fuera de cumplimiento efectivo.

Así, el video que comenzó como el registro de un violento episodio dentro de un colectivo terminó siendo una de las principales evidencias para reconstruir el ataque, identificar al agresor y llevarlo nuevamente ante la Justicia.