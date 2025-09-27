Un sanjuanino de 18 años, identificado como Jeremías Castro, fue enviado este viernes a prisión preventiva por tres meses en el Servicio Penitenciario Provincial. La decisión fue tomada por el juez de Garantías Pablo León, en el marco de una causa que lo investiga por distribuir videos de abuso y explotación sexual infantil a través de WhatsApp.
Tres meses en el Penal, para un joven por distribuir pornografia infantil
