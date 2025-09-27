"
Tres meses en el Penal, para un joven por distribuir pornografia infantil

El juez de Garantías Pablo León ordenó que un joven de 18 años, quede detenido en el Servicio Penitenciario Provincial. La Justicia lo investiga por la distribución de cinco videos de abuso sexual infantil detectados a través de un reporte internacional.

Un sanjuanino de 18 años, identificado como Jeremías Castro, fue enviado este viernes a prisión preventiva por tres meses en el Servicio Penitenciario Provincial. La decisión fue tomada por el juez de Garantías Pablo León, en el marco de una causa que lo investiga por distribuir videos de abuso y explotación sexual infantil a través de WhatsApp.

La investigación comenzó en agosto, luego de un reporte emitido por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos. Ese informe llegó primero a la Unidad de Delitos Informáticos de la Ciudad de Buenos Aires y, posteriormente, a la UFI de Delitos Informáticos y Estafas del Poder Judicial de San Juan. Según el reporte, el 19 de julio se compartieron desde una cuenta de WhatsApp sanjuanina cinco videos que mostraban a niños de entre 8 y 12 años siendo abusados.

Con esos datos, el fiscal Duilio Ejarque y su equipo realizaron un operativo en Pocito, donde detuvieron al joven y secuestraron su teléfono celular. Aunque el acusado sostuvo que el aparato que usaba en esa fecha se había extraviado, los investigadores comprobaron que el correo electrónico vinculado a la cuenta de donde se enviaron los archivos le pertenece.

El fiscal imputó a Castro por “distribución de imágenes de abuso y explotación sexual infantil, agravada por la edad de las víctimas”, un delito cuya pena va de 4 a 8 años de prisión. Ejarque, junto a su ayudante fiscal Guadalupe Segado, pidió la prisión preventiva alegando que la escala penal no permite la excarcelación y que, en libertad, el acusado podría alterar pruebas digitales.

La defensa, a cargo del abogado Carlos Rivadeo, negó la vinculación del joven con el envío del material y anticipó que presentará un recurso ante el Tribunal de Impugnación. Rivadeo señaló que buscará acceder al legajo de la investigación para determinar si, en el momento en que se difundieron los videos, el teléfono del imputado estaba efectivamente en su poder.

Mientras avanza la investigación, el joven permanecerá alojado en el penal de Chimbas, a la espera de que la Justicia determine su responsabilidad en un caso que conmociona por la gravedad de las acusaciones.

