Tres meses en el Penal, para un joven por distribuir pornografia infantil

La investigación comenzó en agosto, luego de un reporte emitido por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos. Ese informe llegó primero a la Unidad de Delitos Informáticos de la Ciudad de Buenos Aires y, posteriormente, a la UFI de Delitos Informáticos y Estafas del Poder Judicial de San Juan. Según el reporte, el 19 de julio se compartieron desde una cuenta de WhatsApp sanjuanina cinco videos que mostraban a niños de entre 8 y 12 años siendo abusados.

Con esos datos, el fiscal Duilio Ejarque y su equipo realizaron un operativo en Pocito, donde detuvieron al joven y secuestraron su teléfono celular. Aunque el acusado sostuvo que el aparato que usaba en esa fecha se había extraviado, los investigadores comprobaron que el correo electrónico vinculado a la cuenta de donde se enviaron los archivos le pertenece.