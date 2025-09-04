Tragedia en Albardón: identificaron a la mujer fallecida en el accidente
Una mujer de 67 años falleció y varios heridos fueron hospitalizados luego de un siniestro vial entre una EcoSport y un Volkswagen Gol, a 10 km de Villicum.
El accidente involucró a dos vehículos: una camioneta EcoSport, conducida por Carlos González, acompañado por su esposa Margarita Páez y su madre, Ester Carrizo, de 67 años; y un Volkswagen Gol, conducido por Adrián Mayea, acompañado por su esposa Rocío Quintero y su hijo de un año.
Según informaron fuentes judiciales, por motivos que aún se investigan, la EcoSport invadió el carril contrario. Ambos conductores intentaron evitar el impacto, pero terminaron desplazándose hacia la banquina este de la ruta, donde los vehículos colisionaron y derraparon, dando vueltas.
Como consecuencia del accidente, Ester Carrizo salió despedida de la camioneta y falleció en el lugar. El resto de los ocupantes, salvo Carlos González, debieron ser trasladados al hospital por politraumatismos. Fuentes médicas señalaron que se encuentran fuera de peligro.
El fiscal Francisco Micheltorena y la ayudante fiscal Agostina Ventimiglia intervienen en la causa, que continúa bajo investigación para determinar las responsabilidades del siniestro.
Este hecho vuelve a poner el foco en la seguridad vial en la región, especialmente en rutas de alta circulación cercanas a Villicum y zonas rurales del departamento Albardón.