Tragedia en Albardón: identificaron a la mujer fallecida en el accidente

El accidente involucró a dos vehículos: una camioneta EcoSport, conducida por Carlos González, acompañado por su esposa Margarita Páez y su madre, Ester Carrizo, de 67 años; y un Volkswagen Gol, conducido por Adrián Mayea, acompañado por su esposa Rocío Quintero y su hijo de un año.

Según informaron fuentes judiciales, por motivos que aún se investigan, la EcoSport invadió el carril contrario. Ambos conductores intentaron evitar el impacto, pero terminaron desplazándose hacia la banquina este de la ruta, donde los vehículos colisionaron y derraparon, dando vueltas.