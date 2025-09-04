Un hombre identificado como Pérez Mauricio, alias "El Muerto", de 26 años, fue detenido en las últimas horas y puesto a disposición de la justicia por su presunta participación en un robo ocurrido el pasado 16 de agosto en Altos de Rivadavia.
San Juan 8 > Policiales > el muerto
"El Muerto" fue atrapado después de un robo en Altos de Rivadavia
Un joven de 26 años fue detenido tras un allanamiento en Villa Lourdes. Está acusado de participar en un robo ocurrido en Altos de Rivadavia, donde se llevaron joyas, zapatillas, un reloj, un bolso paddle y dos notebooks.