"El Muerto" fue atrapado después de un robo en Altos de Rivadavia

Según informaron desde la UFI Delitos contra la Propiedad, durante el allanamiento realizado en una vivienda de Villa Lourdes, los efectivos secuestraron joyas y la vestimenta que el sospechoso habría utilizado al momento del hecho.

joyas

El robo había tenido como botín joyas, zapatillas, un reloj, un bolso paddle y dos notebooks, elementos que fueron denunciados por la víctima.