"El Muerto" fue atrapado después de un robo en Altos de Rivadavia

Un joven de 26 años fue detenido tras un allanamiento en Villa Lourdes. Está acusado de participar en un robo ocurrido en Altos de Rivadavia, donde se llevaron joyas, zapatillas, un reloj, un bolso paddle y dos notebooks.

Un hombre identificado como Pérez Mauricio, alias "El Muerto", de 26 años, fue detenido en las últimas horas y puesto a disposición de la justicia por su presunta participación en un robo ocurrido el pasado 16 de agosto en Altos de Rivadavia.

Según informaron desde la UFI Delitos contra la Propiedad, durante el allanamiento realizado en una vivienda de Villa Lourdes, los efectivos secuestraron joyas y la vestimenta que el sospechoso habría utilizado al momento del hecho.

joyas

El robo había tenido como botín joyas, zapatillas, un reloj, un bolso paddle y dos notebooks, elementos que fueron denunciados por la víctima.

El detenido quedó alojado en la Comisaría 27ª, mientras que la investigación continúa para determinar si el acusado actuó solo o con posibles cómplices.

