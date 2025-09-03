"
Prisión efectiva para un hombre por amenazar a un vecino con un arma

El acusado deberá cumplir una pena de 7 años por tener otra condena previa. El hecho ocurrió en el barrio Conjunto V, en Chimbas.

El Juzgado de Garantías condenó a Máximo Quiroga, de 23 años, a la pena de siete años de prisión de cumplimiento efectivo, tras un hecho ocurrido en septiembre de 2024 en el barrio Conjunto V, Chimbas. La resolución fue dictada el 3 de septiembre de 2025 por el juez Federico Rodríguez, mediante un acuerdo de juicio abreviado.

El episodio se remonta al 26 de septiembre del año pasado, cuando Maico Ezequiel González fue interceptado en la plaza del barrio por dos sujetos, entre ellos Quiroga. Tras un intento de robo fallido, González huyó a su domicilio y, minutos después, regresó acompañado por su padre. En ese momento, Quiroga se subió al techo de una vivienda del mismo barrio y comenzó a disparar al aire con un arma de fuego en actitud intimidatoria, sin provocar heridos.

Por este hecho, se lo condenó por el delito de “agresión por el uso de armas”, a la pena de cuatro meses de prisión. Pero al tener otra condena se unificaron las causas lo que derivó en la sentencia única de siete años de prisión efectiva.

