Prisión efectiva para un hombre por amenazar a un vecino con un arma

El episodio se remonta al 26 de septiembre del año pasado, cuando Maico Ezequiel González fue interceptado en la plaza del barrio por dos sujetos, entre ellos Quiroga. Tras un intento de robo fallido, González huyó a su domicilio y, minutos después, regresó acompañado por su padre. En ese momento, Quiroga se subió al techo de una vivienda del mismo barrio y comenzó a disparar al aire con un arma de fuego en actitud intimidatoria, sin provocar heridos.

Por este hecho, se lo condenó por el delito de “agresión por el uso de armas”, a la pena de cuatro meses de prisión. Pero al tener otra condena se unificaron las causas lo que derivó en la sentencia única de siete años de prisión efectiva.