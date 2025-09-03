El Juzgado de Garantías condenó a Máximo Quiroga, de 23 años, a la pena de siete años de prisión de cumplimiento efectivo, tras un hecho ocurrido en septiembre de 2024 en el barrio Conjunto V, Chimbas. La resolución fue dictada el 3 de septiembre de 2025 por el juez Federico Rodríguez, mediante un acuerdo de juicio abreviado.
Prisión efectiva para un hombre por amenazar a un vecino con un arma
El acusado deberá cumplir una pena de 7 años por tener otra condena previa. El hecho ocurrió en el barrio Conjunto V, en Chimbas.