Lágrimas de Lionel Messi durante la entrada en calor y emoción en el himno

Las primeras lágrimas de Lionel Messi en una noche más que especial

Al estilo de siempre, la Scaloneta salió unida al calentamiento previo con el capitán a la cabeza. Claro, ni bien asomó por las escaleras de la cancha de River los hinchas lo recibieron con una tremenda ovación como siempre, pero con los sentimientos a flor de piel luego del anuncio de la Pulga de que, frente a la Vinotinto, será su última presentación por los puntos en el país.

Embed Leo Messi lagrimeando al entrar en calor en el campo de juego...



Se viene una noche de emociones fuertes... pic.twitter.com/wVdlzBleg0 — Siempre Con Argentina (@siempreconargok) September 4, 2025

Ni bien saltó al verde césped las cámaras se fueron directo al protagonista de la noche. Al instante, llegó una eufórica ovación que hizo lagrimear a Messi mientras hacía los movimientos precompetitivos, totalmente consternado por la tremenda muestra de afecto de la gente en el Monumental.