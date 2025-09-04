Foro Nacional de Turismo: anunciaron más vuelos y Juegos Evita 2026

En el plano deportivo, Scioli confirmó que San Juan será sede de los Juegos Evita para Adultos Mayores en 2026, destacando la capacidad e infraestructura deportiva de la provincia, que ya ha demostrado ser apta para eventos nacionales e internacionales.

Asimismo, señaló que comenzarán a gestionar el regreso de grandes eventos deportivos y partidos de fútbol de primer nivel a la provincia, apostando a San Juan como plaza estratégica para el turismo deportivo.

Sobre el Foro

El Foro Nacional de Turismo de San Juan presenta una propuesta innovadora. Desde el jueves 4 hasta el viernes 5 de este mes, el evento que reunirá a participantes argentinos y de otros países, propone ser un “Diálogo Federal, sobre los Destinos Turísticos Inteligentes”. Bajo este eje, la edición 2025 tendrá como finalidad pensar iniciativas de transformación de destinos de la mano de la innovación, la tecnología y la sostenibilidad para un turismo inteligente.

En este sentido, el eje temático que atravesará el encuentro será el Modelo DTI que se expande con rapidez en Iberoamérica, ofreciendo una forma efectiva de gestionar el turismo basada en pilares como la gobernanza, la sostenibilidad, la accesibilidad y la innovación. Lejos de ser un concepto reservado a las grandes metrópolis, los DTI representan una estrategia posible para pequeñas localidades, comunidades rurales y ciudades emergentes.

A partir de charlas magistrales y paneles con disertantes que llegarán desde España y Latinoamérica, se buscará derribar el mito de que los DTI son únicamente “campamentos tecnológicos”. En este contexto, la tecnología es solo un componente, alrededor de un 20%, mientras que la verdadera fortaleza del modelo radica en la inteligencia no tecnológica: la capacidad de planificar, organizar y gestionar el destino de manera participativa, eficiente y sostenible.