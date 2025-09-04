"
Foro Nacional de Turismo: anunciaron más vuelos y Juegos Evita 2026

El secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, Daniel Scioli, anunció el aumento de frecuencias semanales de vuelos low cost, además, de los Juegos Evita 2026.

En el marco del Foro de Turismo que se desarrolla en la provincia se realizó una nueva asamblea del Consejo Federal de Turismo, con la presencia del secretario de Turismo. Ambiente y Deporte de la Nación, Daniel Scioli, y del gobernador Marcelo Orrego.

Durante una rueda de prensa, el gobernador Orrego valoró el trabajo conjunto con el gobierno nacional y destacó la importancia del federalismo en el desarrollo turístico. Por su parte, el secretario Daniel Scioli realizó anuncios relevantes para la provincia, que impactarán tanto en el turismo como en el deporte local.

Entre los principales anuncios, Scioli confirmó el aumento de la frecuencia de vuelos de la empresa low cost hacia San Juan, lo cual permitirá mejorar la conectividad aérea y facilitar el acceso de más turistas. Además, comunicó que a partir del fin de semana largo de octubre, comenzará a regir una nueva promoción para la compra de pasajes en hasta 12 cuotas sin interés, incentivando así los viajes internos en todo el país.

En el plano deportivo, Scioli confirmó que San Juan será sede de los Juegos Evita para Adultos Mayores en 2026, destacando la capacidad e infraestructura deportiva de la provincia, que ya ha demostrado ser apta para eventos nacionales e internacionales.

Asimismo, señaló que comenzarán a gestionar el regreso de grandes eventos deportivos y partidos de fútbol de primer nivel a la provincia, apostando a San Juan como plaza estratégica para el turismo deportivo.

Sobre el Foro

El Foro Nacional de Turismo de San Juan presenta una propuesta innovadora. Desde el jueves 4 hasta el viernes 5 de este mes, el evento que reunirá a participantes argentinos y de otros países, propone ser un “Diálogo Federal, sobre los Destinos Turísticos Inteligentes”. Bajo este eje, la edición 2025 tendrá como finalidad pensar iniciativas de transformación de destinos de la mano de la innovación, la tecnología y la sostenibilidad para un turismo inteligente.

En este sentido, el eje temático que atravesará el encuentro será el Modelo DTI que se expande con rapidez en Iberoamérica, ofreciendo una forma efectiva de gestionar el turismo basada en pilares como la gobernanza, la sostenibilidad, la accesibilidad y la innovación. Lejos de ser un concepto reservado a las grandes metrópolis, los DTI representan una estrategia posible para pequeñas localidades, comunidades rurales y ciudades emergentes.

A partir de charlas magistrales y paneles con disertantes que llegarán desde España y Latinoamérica, se buscará derribar el mito de que los DTI son únicamente “campamentos tecnológicos”. En este contexto, la tecnología es solo un componente, alrededor de un 20%, mientras que la verdadera fortaleza del modelo radica en la inteligencia no tecnológica: la capacidad de planificar, organizar y gestionar el destino de manera participativa, eficiente y sostenible.

