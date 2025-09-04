Orrego inauguró la Calle 5 y anunció asfaltos para Lemos y Meglioli

En su mensaje a los presentes, Orrego destacó “la verdad que nos animamos a terminar esta obra, bastante valientes por ese entonces, porque la verdad habíamos dejado de contar con el Fondo de Conectividad e Incentivo Docente, con los subsidios al transporte, no tenemos transferencias adicionales, con la obra pública también que se había caído. Pero tomamos la decisión firme, con convicción, de que este tipo de obras son inexorablemente importantes para avanzar en el San Juan del futuro, el San Juan que viene. Y hablo del San Juan del futuro, porque la verdad que cuando uno mira el ensanche, la repavimentación, las luminarias, podemos ver que ni siquiera hay una contaminación visual, y las cosas se ven distintas, y la verdad que las hacen distintas”.

El mandatario hizo un importante anuncio a la comunidad. “Valió la pena el esfuerzo, porque le vamos a cambiar la vida a muchísimas familias, tanto de Pocito, como de Rivadavia y de Rawson. Yo, humildemente, también quiero felicitar, porque estos 83 años no se cumplen todos los días, así que felicitaciones a todos los rawsinos, que hoy están celebrando un nuevo aniversario. Y también, poder decirles, que en este nuevo aniversario, también aportando la obra pública, vamos a poder pavimentar la calle Lemos, que va de Doctor Ortega a Calle 5. Y también, vamos a hacer un esfuerzo de la provincia para que se pavimente la calle Meglioli, desde República del Líbano a Calle Cinco. Así que, vamos a festejar doble en un nuevo aniversario de esta querida ciudad”.

Por su parte, el ministro Perea expresó que “la verdad que son las obras que todos los sanjuaninos necesitamos. El año pasado cuando nos tocó asumir, junto con el Gobernador, se tomó la decisión de que fuese una de las primeras obras que íbamos a retomar. Cuando empezamos estaba en un 15% de avance y hoy por hoy, gracias a Dios, estamos en el 100%. Es una obra que planificamos con fondos netamente provinciales y podemos hoy darnos el gusto de estar inaugurándola”.

A su turno, el vicegobernador Martín destacó que “San Juan es una de las pocas provincias que ha recuperado la obra pública como corresponde, con una buena administración de fondos. Y esto nos permite estar inaugurando obras prácticamente todos los días. Y, como lo ha dicho recién el ministro, se va a seguir trabajando en este sentido, porque la obra pública trae infraestructura para la provincia de San Juan y genera empleo para nuestros trabajadores”.

Importante transformación

Estos trabajos, además de ser financiados con recursos provinciales, desde su inicio en 2022 contribuyeron a la economía local, generando más de 110 puestos de trabajo directos.

La renovada calzada de la Calle 5 presenta ahora doble carril por sentido, flanqueada por banquinas a ambos lados de un bulevar central. Como parte integral de la mejora, se implementó una bicisenda de doble circulación que se extiende desde la calle Vidart hasta Hipólito Yrigoyen, promoviendo una movilidad más ecológica y segura.

Las mejoras no se limitan al asfalto.

También se renovaron las veredas peatonales y se incorporó una nueva línea de arbolado, garantizando accesos más seguros a las casas de la zona y creando espacios más amigables para quienes transitan a pie o en bicicleta.

Un aspecto clave de la modernización incluyó la instalación de servicios subterráneos esenciales como agua potable, cloacas y gas natural, mejorando la calidad de vida de los residentes. Además, se construyó un canal de hormigón bajo el bulevar central para reemplazar y unificar los antiguos ramos regadores 11 y 12, optimizando así el sistema de riego de la zona.

Nueva iluminación, más seguridad

En un esfuerzo paralelo por la seguridad y la funcionalidad nocturna, se inauguró un avanzado sistema de alumbrado público en el mismo tramo de 2,1 kilómetros, entre Frías e Yrigoyen.

Esta obra consta de 76 columnas metálicas de doble brazo y 11 metros de altura para la calzada principal (ubicadas en el costado Norte), y 126 columnas rectas de 3 metros de altura destinadas a la bicisenda (en el costado Sur). El conjunto suma un total de 278 luminarias LED, elegidas con potencias variadas para asegurar una iluminación eficiente y uniforme, consolidando la modernización de esta importante arteria que une Rawson y Pocito.