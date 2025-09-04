Sanción de Conmebol: Independiente, eliminado de la Copa Sudamericana

Independiente y Universidad de Chile habían realizado sus respectivos descargos por lo sucedido en el Libertadores de América y este martes tuvieron la audiencia con los tres miembros del Tribunal (sin cinco, pero fueron apartados el argentino y el chileno), en donde ratificaron sus posturas.

En la resolución, Conmebol decidió eliminar al Rojo y también impuso sanciones a los dos clubes. El conjunto de Avellaneda jugará sin público los próximos siete partidos de local en competiciones de Conmebol y tampoco llevará hinchas en siete encuentros de visitante. La misma restricción corre para la U de Chile: siete duelos a puertas cerradas como local y sin su gente en siete de visitante (comenzará en la llave con Alianza Lima). A su vez, el club argentino deberá pagar una multa de 250 mil dólares, mientras que los chilenos de 150 mil.

La dirigencia, con Néstor Grindetti como máxima autoridad, no descarta apelar en Conmebol (o incluso ir al TAS). La intención no sería apelar lo deportivo, sino las otras sanciones sobre la presencia de público en partidos y las multas económicas.

Independiente responsabilizó a Universidad de Chile al considerar que sus hinchas comenzaron, mucho tiempo antes del inicio del encuentro, a destrozar las instalaciones del club y arrojaron distintos objetos hacia a los simpatizantes del Rojo que se encontraban por debajo de la Pavoni Alta y en una de las Gargantas.

Por tal motivo, Néstor Grindetti, presidente de Independiente, consideró que el club argentino debía ser el que tenía que pasar a los cuartos de final para enfrentar a Alianza Lima y los chilenos tenían que ser eliminados de la competencia. De no poder conseguir la máxima, en el Rojo pretendían al menos que el partido continuará en un lugar neutral. Sin embargo, finalmente quedaron descalificados.