Gran Fiesta del Docente: diversión y reconocimientos en UDA San Juan

La actividad, exclusiva para docentes afiliados, incluye comida y bebida durante la cena, además de barra de tragos y food truck a cargo del invitado especial, para que la velada sea inolvidable. Los interesados deben retirar su entrada gratuita en la sede gremial ubicada en Sarmiento 122 Norte, hasta el viernes 5 a las 14 hs.

El evento busca no solo reconocer la labor docente sino también generar un espacio de encuentro y diversión, fortaleciendo la comunidad educativa y el vínculo social entre colegas. Además, cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Rawson, sumando apoyo institucional a la celebración.