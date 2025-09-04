"
Gran Fiesta del Docente: diversión y reconocimientos en UDA San Juan

La UDA San Juan celebra el Mes de la Docencia con una gran fiesta exclusiva para sus afiliados: cena, shows sorpresa, sorteos y baile para homenajear a quienes enseñan día a día.

La Unión Docentes Argentinos (UDA) Seccional San Juan prepara una celebración a puro brillo y alegría para homenajear a los docentes en su mes. Este viernes 5 de septiembre, desde las 22 hs, en el Complejo La Superiora Rawson, los docentes afiliados podrán disfrutar de una Gran Fiesta del Docente, con cena, shows sorpresa, sorteos y baile.

La actividad, exclusiva para docentes afiliados, incluye comida y bebida durante la cena, además de barra de tragos y food truck a cargo del invitado especial, para que la velada sea inolvidable. Los interesados deben retirar su entrada gratuita en la sede gremial ubicada en Sarmiento 122 Norte, hasta el viernes 5 a las 14 hs.

El evento busca no solo reconocer la labor docente sino también generar un espacio de encuentro y diversión, fortaleciendo la comunidad educativa y el vínculo social entre colegas. Además, cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Rawson, sumando apoyo institucional a la celebración.

