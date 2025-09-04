La Unión Docentes Argentinos (UDA) Seccional San Juan prepara una celebración a puro brillo y alegría para homenajear a los docentes en su mes. Este viernes 5 de septiembre, desde las 22 hs, en el Complejo La Superiora Rawson, los docentes afiliados podrán disfrutar de una Gran Fiesta del Docente, con cena, shows sorpresa, sorteos y baile.
Gran Fiesta del Docente: diversión y reconocimientos en UDA San Juan
