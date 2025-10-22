"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Comodoro Py

La familia Tellechea apelará en Comodoro Py tras la absolución de los 10 imputados

Luego del fallo que absolvió a los diez imputados por la desaparición del ingeniero Raúl Tellechea, la querella confirmó que presentará un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal.

El veredicto absolutorio dictado por el Tribunal Oral Federal de San Juan marcó un nuevo giro en la causa por la desaparición del ingeniero Raúl Tellechea, ocurrida en septiembre de 2004. Las juezas Eliana Rattá, Gretel Diamante y Carolina Pereyra resolvieron por unanimidad absolver a los diez imputados, al considerar que no se pudo probar el delito de desaparición forzada ni la participación estatal.

Tras conocerse la decisión, el abogado de la familia Tellechea, Conrado Suárez Jofré, anunció que presentarán un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal en Comodoro Py. “Conociendo a los hijos de Tellechea, seguramente van a instruirnos para apelar. Es un recurso complejo, pero necesario”, señaló el letrado.

Los fundamentos del fallo se darán a conocer en unos 40 días, y a partir de entonces la querella contará con un plazo para formalizar su apelación. La presentación buscará revertir la sentencia absolutoria y sostendrá que durante el juicio se ignoraron elementos probatorios relevantes y testimonios clave.

Te puede interesar...

Mientras los absueltos celebraban la decisión judicial, la familia del ingeniero se mostró firme en continuar la búsqueda de justicia. “Lo perdimos ahora, pero lo vamos a ganar en Casación”, expresó uno de los hijos de Tellechea al salir de los tribunales.

Con el fallo de San Juan cerrado, la causa se encamina hacia Buenos Aires, donde el futuro del caso volverá a ser analizado en los tribunales de Comodoro Py.

Temas

Te puede interesar