La familia Tellechea apelará en Comodoro Py tras la absolución de los 10 imputados

Tras conocerse la decisión, el abogado de la familia Tellechea, Conrado Suárez Jofré, anunció que presentarán un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal en Comodoro Py. “Conociendo a los hijos de Tellechea, seguramente van a instruirnos para apelar. Es un recurso complejo, pero necesario”, señaló el letrado.

Los fundamentos del fallo se darán a conocer en unos 40 días, y a partir de entonces la querella contará con un plazo para formalizar su apelación. La presentación buscará revertir la sentencia absolutoria y sostendrá que durante el juicio se ignoraron elementos probatorios relevantes y testimonios clave.