El veredicto absolutorio dictado por el Tribunal Oral Federal de San Juan marcó un nuevo giro en la causa por la desaparición del ingeniero Raúl Tellechea, ocurrida en septiembre de 2004. Las juezas Eliana Rattá, Gretel Diamante y Carolina Pereyra resolvieron por unanimidad absolver a los diez imputados, al considerar que no se pudo probar el delito de desaparición forzada ni la participación estatal.
La familia Tellechea apelará en Comodoro Py tras la absolución de los 10 imputados
Luego del fallo que absolvió a los diez imputados por la desaparición del ingeniero Raúl Tellechea, la querella confirmó que presentará un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal.