Sigue en estado delicado el hombre que sufrió un ACV al salir del gimnasio

El hecho ocurrió cerca de las 21 horas, cuando Guzmán abandonó el área de ejercicios del gimnasio New Center, ubicado en pleno centro del departamento, y se desplomó repentinamente en la vereda. Testigos contaron que el personal del gimnasio actuó con rapidez, brindándole los primeros auxilios y llamando de inmediato al servicio de emergencias.

Minutos después, una ambulancia local lo trasladó al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde ingresó en estado crítico. Allí, los profesionales confirmaron que se trataba de un ACV isquémico, por lo que fue intervenido quirúrgicamente de urgencia esa misma noche. Desde entonces, permanece bajo monitoreo permanente de sus signos vitales y evolución neurológica.