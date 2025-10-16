Sigue en estado delicado el hombre que sufrió un ACV al salir del gimnasio
Un hombre de 45 años se descompensó al salir del gimnasio en Caucete y sufrió un ACV. Fue operado de urgencia y permanece internado en estado delicado en el Hospital Rawson.
El hecho ocurrió cerca de las 21 horas, cuando Guzmán abandonó el área de ejercicios del gimnasio New Center, ubicado en pleno centro del departamento, y se desplomó repentinamente en la vereda. Testigos contaron que el personal del gimnasio actuó con rapidez, brindándole los primeros auxilios y llamando de inmediato al servicio de emergencias.
Minutos después, una ambulancia local lo trasladó al Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde ingresó en estado crítico. Allí, los profesionales confirmaron que se trataba de un ACV isquémico, por lo que fue intervenido quirúrgicamente de urgencia esa misma noche. Desde entonces, permanece bajo monitoreo permanente de sus signos vitales y evolución neurológica.
“Su estado es delicado pero estable. Las próximas horas serán determinantes”, indicó una fuente médica cercana al caso.
Mientras tanto, efectivos de la Comisaría 9ª de Caucete tomaron declaraciones a testigos y al personal del gimnasio para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar si Guzmán había manifestado algún malestar previo.
Lo sucedido genera gran conmoción entre los vecinos, no solo por la gravedad del caso, sino porque es el segundo episodio similar en menos de dos semanas en la provincia. El 4 de octubre, en Jáchal, una joven de 30 años, Daniela Aciar, se descompensó durante una clase de kickboxing en el gimnasio Sherum y murió al llegar al Hospital San Roque.