Un hombre de 45 años se desvaneció al salir del gimnasio: sufrió un ACV

La noche del lunes 14 de octubre generó conmoción en Caucete, cuando un hombre de 45 años, identificado con el apellido Sánchez, sufrió un Accidente Cerebrovascular (ACV) tras finalizar su entrenamiento en el gimnasio New Center, ubicado en la esquina de Diagonal Sarmiento y Juan Jufré, en pleno centro del departamento.
