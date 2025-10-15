Un hombre de 45 años se desvaneció al salir del gimnasio: sufrió un ACV

Según testigos, Sánchez había completado su rutina de pesas cuando comenzó a sentirse mal y decidió retirarse del lugar. Sin embargo, apenas llegó a la vereda, se desplomó de manera repentina, provocando momentos de desesperación entre las personas presentes.

Personal del gimnasio y transeúntes acudieron de inmediato para asistirlo y llamaron al servicio de emergencias. Una ambulancia del departamento trasladó al hombre al Hospital Rawson, donde los médicos de guardia confirmaron que había sufrido un ACV. Fue intervenido quirúrgicamente de urgencia y permanece bajo estricta observación; su estado es delicado pero estable.