Un hombre de 45 años se desvaneció al salir del gimnasio: sufrió un ACV

Un hombre de 45 años sufrió un ACV al salir de un gimnasio en el centro de Caucete. Fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde permanece delicado pero estable.

La noche del lunes 14 de octubre generó conmoción en Caucete, cuando un hombre de 45 años, identificado con el apellido Sánchez, sufrió un Accidente Cerebrovascular (ACV) tras finalizar su entrenamiento en el gimnasio New Center, ubicado en la esquina de Diagonal Sarmiento y Juan Jufré, en pleno centro del departamento.

Según testigos, Sánchez había completado su rutina de pesas cuando comenzó a sentirse mal y decidió retirarse del lugar. Sin embargo, apenas llegó a la vereda, se desplomó de manera repentina, provocando momentos de desesperación entre las personas presentes.

Personal del gimnasio y transeúntes acudieron de inmediato para asistirlo y llamaron al servicio de emergencias. Una ambulancia del departamento trasladó al hombre al Hospital Rawson, donde los médicos de guardia confirmaron que había sufrido un ACV. Fue intervenido quirúrgicamente de urgencia y permanece bajo estricta observación; su estado es delicado pero estable.

La Comisaría 9ª de Caucete quedó a cargo de la investigación, realizando declaraciones a testigos y al personal del gimnasio para determinar las circunstancias exactas del episodio. Las primeras versiones indican que la intensidad del entrenamiento podría haber sido un factor desencadenante del cuadro.

Este hecho ocurre poco después de otra tragedia en un gimnasio de Jáchal, donde una joven de 30 años, Daniela Aciar, falleció durante una clase de kickboxing, tras descompensarse y presentar vómitos durante la actividad física.

