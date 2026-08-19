Sumergir los pies en bicarbonato y sal obtiene sorprendentes beneficios

FUENTE: DiarioUno
Mientras que el bicarbonato actúa regulando el pH de la piel y neutralizando los ácidos que causan el mal olor, la sal ayuda a desinfectar y a desinflamar los tejidos tras el desgaste cotidiano.
Si excedes el tiempo del lavado, podrías sufrir deshidratación.
Los especialistas y expertos en cuidado de la piel coinciden en que el tiempo ideal para obtener beneficios terapéuticos sin dañar la barrera natural de la piel es de 15 a 20 minutos. Exceder este tiempo podría derivar en una deshidratación excesiva de la epidermis, algo que queremos evitar a toda costa.
Cómo preparar el baño de pies correctamente
Para implementar este hábito de autocuidado, la prolijidad en el proceso es clave. Sigue estos pasos para obtener los mejores resultados:
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El recipiente: busca una palangana lo suficientemente amplia donde puedas acomodar ambos pies sin restricciones.
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Temperatura del agua: el agua debe estar tibia, idealmente entre 15°C y 37°C. Una temperatura muy elevada podría resecar la piel, mientras que una muy fría no permitiría la correcta disolución de los ingredientes ni la relajación muscular.
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Proporción: disuelve dos cucharadas de sal gruesa y dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Revuelve bien hasta que no queden rastros sólidos en el fondo.
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El proceso: sumerge los pies durante el rango mencionado anteriormente (15 a 20 minutos). Aprovecha este momento para desconectar.
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El post-lavado: este paso es fundamental. Seca muy bien los pies, prestando especial atención a los espacios interdigitales donde la humedad suele esconderse. Finaliza con una crema hidratante para devolverle la elasticidad a la piel.