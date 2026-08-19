Sumergir los pies en bicarbonato y sal obtiene sorprendentes beneficios

Mientras que el bicarbonato actúa regulando el pH de la piel y neutralizando los ácidos que causan el mal olor, la sal ayuda a desinfectar y a desinflamar los tejidos tras el desgaste cotidiano.

Si excedes el tiempo del lavado, podrías sufrir deshidratación.

Los especialistas y expertos en cuidado de la piel coinciden en que el tiempo ideal para obtener beneficios terapéuticos sin dañar la barrera natural de la piel es de 15 a 20 minutos. Exceder este tiempo podría derivar en una deshidratación excesiva de la epidermis, algo que queremos evitar a toda costa.

Cómo preparar el baño de pies correctamente

Para implementar este hábito de autocuidado, la prolijidad en el proceso es clave. Sigue estos pasos para obtener los mejores resultados: