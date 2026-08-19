La vida sentimental de Maxi López volvió a convertirse en tema de conversación en los medios luego de que surgieran nuevas versiones sobre supuestos vínculos del empresario con otras mujeres. En las últimas horas, fue Juan Etchegoyen quien dio detalles de una conversación que habría mantenido el exmarido de Wanda Nara con una mujer llamada Luah Martínez.
Salió a la luz un supuesto chat de Maxi López con una nueva amante
En el programa de Flavia Palmiero revelaron que Maxi López habría intercambiado mensajes íntimos durante semanas con otra mujer, que no sería precisamente Daniela Christiansson. Todos los detalles.