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Salió a la luz un supuesto chat de Maxi López con una nueva amante

En el programa de Flavia Palmiero revelaron que Maxi López habría intercambiado mensajes íntimos durante semanas con otra mujer, que no sería precisamente Daniela Christiansson. Todos los detalles.

La vida sentimental de Maxi López volvió a convertirse en tema de conversación en los medios luego de que surgieran nuevas versiones sobre supuestos vínculos del empresario con otras mujeres. En las últimas horas, fue Juan Etchegoyen quien dio detalles de una conversación que habría mantenido el exmarido de Wanda Nara con una mujer llamada Luah Martínez.

La información fue compartida en Nuevo Día, el programa que conduce Flavia Palmiero por las mañanas de Ciudad Magazine. Allí, el periodista habló sobre el supuesto intercambio y sostuvo que existiría un patrón que se repite en las historias que involucran al exfutbolista.

“Se repite el patrón una y otra vez”, señaló Etchegoyen, quien mencionó además a otras mujeres que habrían tenido contacto con Maxi López. “Hablamos de mujeres que no son famosas, por lo menos en la Argentina, Anto Lima y ahora Luah”, explicó durante el ciclo.

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Según contó el panelista, el vínculo virtual no se habría limitado a algunos mensajes aislados, sino que habría continuado durante un período prolongado. En ese sentido, aseguró haber tenido acceso a las conversaciones y remarcó el contenido de los supuestos chats.

“Hay chats verdaderamente subidos de tono. Yo los vi, les puedo garantizar, yo los vi con video, los chats están”, afirmó Juan Etchegoyen al referirse al material que habría observado.

Pero además, el periodista indicó que en las conversaciones Maxi López habría hablado sobre cuestiones personales vinculadas tanto con su presente como con situaciones de su pasado. “Maxi López ha contado cosas muy fuertes, sobre su actualidad y también sobre su pasado, no fue una charla esporádica. Fueron charlas de mucho tiempo, de varios días y de varias semanas”, sostuvo.

Por ahora, la realidad es que Luah Martínez no es una figura conocida públicamente en Argentina, aunque su nombre comenzó a tomar relevancia luego de que se conocieran detalles de los supuestos chats con Maxi López.

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