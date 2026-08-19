Salió a la luz un supuesto chat de Maxi López con una nueva amante

Según contó el panelista, el vínculo virtual no se habría limitado a algunos mensajes aislados, sino que habría continuado durante un período prolongado. En ese sentido, aseguró haber tenido acceso a las conversaciones y remarcó el contenido de los supuestos chats.

“Hay chats verdaderamente subidos de tono. Yo los vi, les puedo garantizar, yo los vi con video, los chats están”, afirmó Juan Etchegoyen al referirse al material que habría observado.

Pero además, el periodista indicó que en las conversaciones Maxi López habría hablado sobre cuestiones personales vinculadas tanto con su presente como con situaciones de su pasado. “Maxi López ha contado cosas muy fuertes, sobre su actualidad y también sobre su pasado, no fue una charla esporádica. Fueron charlas de mucho tiempo, de varios días y de varias semanas”, sostuvo.

Por ahora, la realidad es que Luah Martínez no es una figura conocida públicamente en Argentina, aunque su nombre comenzó a tomar relevancia luego de que se conocieran detalles de los supuestos chats con Maxi López.