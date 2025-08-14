Secuestraron elementos robados, un arma de fuego y aves en cautiverio

Con la orden judicial correspondiente, se realizaron allanamientos en varios domicilios del departamento, arrojando resultados positivos. En los procedimientos se secuestraron diversos elementos vinculados a la comisión del ilícito, entre ellos una moto guadaña, rollos de alambre y cables utilizados para conexiones eléctricas subterráneas. Algunos de estos objetos también estaban relacionados con denuncias previas radicadas en otras dependencias policiales.

WhatsApp Image 2025-08-14 at 08.57.04

Durante uno de los allanamientos, además, se incautó un rifle calibre .22 con cartuchos, situación que motivó la intervención del fuero de Flagrancia.