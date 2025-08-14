Personal policial llevó a cabo un operativo en el Departamento Pocito, cumpliendo con un mandato judicial emitido por el titular de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Contra la Propiedad. La medida fue resultado de una investigación iniciada tras la denuncia por sustracción de efectos en una finca ubicada sobre la Ruta Nacional N° 40.
Secuestraron elementos robados, un arma de fuego y aves en cautiverio
Como parte del procedimiento, fueron detenidas dos personas mayores de edad, de sexo masculino, quienes quedaron a disposición de la Justicia.