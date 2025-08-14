"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > arma

Secuestraron elementos robados, un arma de fuego y aves en cautiverio

Como parte del procedimiento, fueron detenidas dos personas mayores de edad, de sexo masculino, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Personal policial llevó a cabo un operativo en el Departamento Pocito, cumpliendo con un mandato judicial emitido por el titular de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Contra la Propiedad. La medida fue resultado de una investigación iniciada tras la denuncia por sustracción de efectos en una finca ubicada sobre la Ruta Nacional N° 40.

Con la orden judicial correspondiente, se realizaron allanamientos en varios domicilios del departamento, arrojando resultados positivos. En los procedimientos se secuestraron diversos elementos vinculados a la comisión del ilícito, entre ellos una moto guadaña, rollos de alambre y cables utilizados para conexiones eléctricas subterráneas. Algunos de estos objetos también estaban relacionados con denuncias previas radicadas en otras dependencias policiales.

WhatsApp Image 2025-08-14 at 08.57.04

Durante uno de los allanamientos, además, se incautó un rifle calibre .22 con cartuchos, situación que motivó la intervención del fuero de Flagrancia.

Te puede interesar...

Otro de los hallazgos significativos fue el descubrimiento de aproximadamente 50 aves en cautiverio, presuntamente destinadas a la comercialización ilegal. En el mismo lugar se encontraron cerca de 65 elementos entre tramperos, jaulines y jaulas, lo que dio intervención al Juzgado de Faltas de Segunda Nominación. Personal de Flora y Fauna participó del operativo, procediendo al rescate, traslado y resguardo de las aves, con el objetivo de reinsertarlas en su hábitat natural.

Como parte del procedimiento, fueron detenidas dos personas mayores de edad, de sexo masculino, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

Temas

Te puede interesar