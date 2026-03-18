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De robar a caballo a amenazar con arma: cayó "El Buitre" Guerrero

El delincuente conocido como “El Buitre” quedó detenido por un robo con amenazas en Rivadavia. Tiene antecedentes recientes por un insólito raid delictivo.

Un delincuente con antecedentes recientes volvió a quedar en el centro de la escena judicial. Edgar Iván Caliva Guerrero, conocido como “El Buitre”, fue enviado al Penal de Chimbas por al menos un mes, acusado de cometer un robo y amenazar con un arma de fuego a un trabajador en Rivadavia.

La medida fue dispuesta en una audiencia de formalización, donde se definió que permanezca detenido mientras avanza la investigación. No se trata de su primer ingreso al Servicio Penitenciario: acumula varias causas, en su mayoría vinculadas a delitos contra la propiedad.

El hecho que lo llevó nuevamente a prisión ocurrió en el anexo de un club, donde ingresó con intenciones de robo. En medio del ilícito fue sorprendido por un empleado, a quien habría amenazado exhibiendo un arma para poder escapar. Tras las tareas investigativas, fue localizado y detenido.

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Durante la audiencia, su defensa intentó avanzar con un juicio abreviado para acelerar los tiempos del proceso, pero la solicitud fue rechazada, por lo que la causa seguirá su curso con la recolección de pruebas.

Un antecedente reciente y un raid insólito

El nuevo episodio se suma a un antecedente cercano que ya lo había tenido como protagonista de un hecho tan llamativo como delictivo.

Días atrás, el mismo sujeto había sido condenado por un raid que comenzó de una manera poco habitual: llegó montado a caballo a una zona de Pocito, dejó el animal atado y comenzó a robar en viviendas cercanas.

En ese recorrido, sustrajo una bicicleta y luego ingresó a otra casa, de donde se llevó distintos elementos personales. Para evitar sospechas, incluso simuló estar perdido y mantuvo una breve conversación con una vecina antes de retirarse del lugar con lo robado.

La secuencia terminó minutos después, cuando fue interceptado por la Policía mientras intentaba desprenderse de los objetos sustraídos. En ese caso, la Justicia lo condenó a una pena de cumplimiento condicional, por lo que no quedó detenido.

Ahora, con esta nueva causa en curso y alojado nuevamente en el Penal de Chimbas, la situación judicial de “El Buitre” suma un capítulo más, en un contexto donde sus antecedentes recientes ya habían encendido alertas.

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