Secuestraron aves y elementos robados en allanamientos en Sarmiento

Como resultado, detuvieron a Juan Alberto Jurado González, quien quedó vinculado a un expediente contravencional. En tanto que las aves fueron entregadas a personal de la Secretaría de Ambiente.

Luego, a las 11, los efectivos procedieron a realizar un segundo allanamiento, en un domicilio ubicado en el barrio Sarmiento 3. Allí secuestraron 2 loros barranqueras; 1 comecebo andino y 3 jilgueros, que fueron entregados a Ambiente.

Además, encontraron en el lugar elementos de dudosa procedencia vinculados a hechos ilícitos denunciados en Comisaría 8°. Esto fue comunicado al Fiscal Cristian Catalano, de la UFI contra la Propiedad, quien dispuso el secuestro de 1 máquina de soldar marca Halley, vinculada a un robo denunciado el 05/08/25 en Comisaría 8°.

También secuestraron 1 amoladora marca Daewoo y 1 llave de mano francesa marca Metz. Estos elementos están vinculados al legajo por hurto iniciado en fecha 4/8/2025 en Comisaría 8°.