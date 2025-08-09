"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > aves

Secuestraron aves y elementos robados en allanamientos en Sarmiento

Los efectivos realizaron allanamientos en dos domicilios de Sarmiento, donde secuestraron aves autóctonas y varias herramientas. Hay un detenido.

Personal policial de la Rural N°4 realizó dos allanamientos en Sarmiento, en los cuales secuestraron aves autóctonas y diferentes elementos robados. Hay un detenido.

El primer operativo fue a las 9.30 del viernes, en un domicilio ubicado en inmediaciones de Ruta 40, por huella de tierra a unos 400 metros al sur de ruta 351, en San Carlos.

En el lugar, los uniformados secuestraron 2 aves autóctonas (gallaretas escudete rojo - Tagua); 2 estructuras metálicas y 3 boleadoras.

Te puede interesar...

Como resultado, detuvieron a Juan Alberto Jurado González, quien quedó vinculado a un expediente contravencional. En tanto que las aves fueron entregadas a personal de la Secretaría de Ambiente.

Luego, a las 11, los efectivos procedieron a realizar un segundo allanamiento, en un domicilio ubicado en el barrio Sarmiento 3. Allí secuestraron 2 loros barranqueras; 1 comecebo andino y 3 jilgueros, que fueron entregados a Ambiente.

Además, encontraron en el lugar elementos de dudosa procedencia vinculados a hechos ilícitos denunciados en Comisaría 8°. Esto fue comunicado al Fiscal Cristian Catalano, de la UFI contra la Propiedad, quien dispuso el secuestro de 1 máquina de soldar marca Halley, vinculada a un robo denunciado el 05/08/25 en Comisaría 8°.

También secuestraron 1 amoladora marca Daewoo y 1 llave de mano francesa marca Metz. Estos elementos están vinculados al legajo por hurto iniciado en fecha 4/8/2025 en Comisaría 8°.

Temas

Te puede interesar