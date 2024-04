vuelco fatal- caucete 1.jpg.jpeg

Los peritos de criminalística que acudieron al lugar del accidente no han detectado indicios que sugieran la intervención de otro vehículo en el fatídico suceso. A pesar de las investigaciones preliminares, no se ha encontrado evidencia que apunte a una colisión con otro automóvil. Además, se informó que la única cámara de seguridad en las cercanías no proporciona imágenes relevantes de la calle donde ocurrió el incidente porque está muy alejada.