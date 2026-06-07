Se conocieron detalles de la mecánica del accidente en el que falleció un motociclista

Según las pericias realizadas por personal de Policía Científica y la Brigada de Delitos Especiales, la principal hipótesis indica que el motociclista circulaba de sur a norte por calle San Miguel cuando, por motivos que aún son investigados, perdió el control de su motocicleta Honda 125 cc.

Los especialistas determinaron que el conductor salió de la calzada y pisó la banquina este de la arteria. Tras perder el dominio del rodado, terminó impactando de frente contra un poste de alumbrado público ubicado a la vera del camino.

De acuerdo con los informes preliminares, la violencia del choque provocó que Díaz golpeara su cabeza contra la estructura fija, sufriendo heridas de extrema gravedad que le ocasionaron la muerte de manera instantánea. El cuerpo quedó tendido entre el poste y un alambrado, mientras que la motocicleta terminó con importantes daños en la parte delantera.

El hecho salió a la luz cerca de las 8 de la mañana, cuando personal policial fue alertado sobre la presencia de un hombre sin vida en la banquina. Sin embargo, un vecino de la zona relató que alrededor de las 7 escuchó un fuerte estruendo y, al salir de su vivienda, observó al motociclista caído junto al vehículo, por lo que dio aviso al 911.

Tras las tareas de identificación, se confirmó que la víctima era Iván Cortez. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia.

El protocolo forense determinó que la causa de muerte fue un traumatismo cráneo facial grave, lesión compatible con la dinámica del impacto reconstruida por los investigadores.

La causa quedó en manos del fiscal Roberto Ginsberg y del ayudante fiscal Emiliano Pugliese, quienes continúan trabajando para esclarecer las circunstancias que provocaron la pérdida de control de la motocicleta en un tramo de calle que, según los peritos, se encuentra en buen estado de conservación y presenta una recta asfaltada de doble sentido de circulación.