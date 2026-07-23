Reconcieron artesanías sanjuaninas en la Expo Rural

Los trabajos que se exhiben son piezas de artesanía elaboradas en cuero, fibras vegetales y animales, arcilla, metales, madera, hueso, calabaza, asta, fibras textiles y papel, todas realizadas mediante técnicas transmitidas de generación en generación.

En el caso de los textiles, las obras deben confeccionarse exclusivamente con lana, pelo o fibras naturales hiladas a mano y tejidas únicamente en telares o bastidores tradicionales, preservando así la autenticidad y el valor patrimonial de la artesanía argentina.

Además, el Gobierno de San Juan entregó el Premio Paula Albarracín de Sarmiento a la Mejor Frazada Tejida. En esta edición, lo recibieron las tejedoras Lorena y Silvina González, del departamento Jáchal.

Estuvieron presentes en la entrega, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; secretaria de Cultura, Analía Vilches; subsecretaria de Coordinación General, Marcela Zegaib y la directora del Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero, María Soledad Guell Cassab.

Este reconocimiento, que la provincia entrega anualmente en la Exposición y Feria de Artesanías Tradicionales Argentinas de La Rural, busca poner en valor la excelencia de la artesanía textil tradicional, especialmente las piezas realizadas en telar con técnicas ancestrales destacando la preservación de los saberes textiles y la calidad de su producción.

De esta manera, la participación de San Juan y las distinciones obtenidas reafirman el prestigio de la artesanía provincial y el trabajo sostenido de sus creadoras en la conservación de las técnicas tradicionales, consolidando a la provincia como referente en la producción textil artesanal argentina.