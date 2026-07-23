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Reconcieron artesanías sanjuaninas en la Expo Rural

La premiación tuvo lugar en la 138° Exposición Rural en Palermo que se desarrolla en la 54° Exposición y Feria de Artesanías Tradicionales Argentinas. Además, en ese marco, el Gobierno de San Juan entregó el Premio Paula Albarracín de Sarmiento a la Mejor Frazada Tejida.

Artesanías sanjuaninas volvieron a destacarse en uno de los encuentros más importantes del país dedicados al patrimonio cultural. En el marco de la 54° Exposición y Feria de Artesanías Tradicionales Argentinas, que se desarrolló en el Museo Gaucho del Pabellón Ocre durante la 138° Exposición Rural de Palermo, artesanas de la provincia fueron reconocidas por la calidad y el valor de sus obras.

En la ceremonia de premiación, que tuvo lugar en el predio ubicado en Buenos Aires, Ramona Pérez de Jáchal obtuvo la Primera Mención por su trabajo “frazada en lana de oveja” y Elisa Mondaca, de Iglesia, contó con una Segunda Mención por su “Jergón”. Allí, recibieron las distinciones las autoridades del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, otorgadas por el jurado integrado por reconocidas personalidades del ámbito artesanal y designado por la Sociedad Rural Argentina.

Cabe destacar que la Exposición y Feria de Artesanías Tradicionales Argentinas reúne a mercados artesanales provinciales, organismos oficiales, cooperativas, fundaciones, comunidades y artesanos de todo el país. Así, tiene como propósito promover y difundir las artesanías tradicionales, favorecer la comercialización directa de las obras y contribuir a la preservación del patrimonio cultural argentino.

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Los trabajos que se exhiben son piezas de artesanía elaboradas en cuero, fibras vegetales y animales, arcilla, metales, madera, hueso, calabaza, asta, fibras textiles y papel, todas realizadas mediante técnicas transmitidas de generación en generación.

En el caso de los textiles, las obras deben confeccionarse exclusivamente con lana, pelo o fibras naturales hiladas a mano y tejidas únicamente en telares o bastidores tradicionales, preservando así la autenticidad y el valor patrimonial de la artesanía argentina.

Además, el Gobierno de San Juan entregó el Premio Paula Albarracín de Sarmiento a la Mejor Frazada Tejida. En esta edición, lo recibieron las tejedoras Lorena y Silvina González, del departamento Jáchal.

Estuvieron presentes en la entrega, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; secretaria de Cultura, Analía Vilches; subsecretaria de Coordinación General, Marcela Zegaib y la directora del Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero, María Soledad Guell Cassab.

Este reconocimiento, que la provincia entrega anualmente en la Exposición y Feria de Artesanías Tradicionales Argentinas de La Rural, busca poner en valor la excelencia de la artesanía textil tradicional, especialmente las piezas realizadas en telar con técnicas ancestrales destacando la preservación de los saberes textiles y la calidad de su producción.

De esta manera, la participación de San Juan y las distinciones obtenidas reafirman el prestigio de la artesanía provincial y el trabajo sostenido de sus creadoras en la conservación de las técnicas tradicionales, consolidando a la provincia como referente en la producción textil artesanal argentina.

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