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Niebla espesa en la mañana del jueves: la visibilidad es de solo 100 metros

De acuerdo con los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizados a las 06:00, la neblina y la niebla intensa son las principales protagonistas de las primeras horas del día.

La jornada del jueves arranca complicada para transitar en la provincia. De acuerdo con los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizados a las 06:00, la neblina y la niebla intensa son las principales protagonistas de las primeras horas del día.

Con el cielo completamente invisible y una visibilidad reducida a tan solo 0,1 kilómetros (100 metros), las autoridades recomiendan extremar las precauciones al conducir, encender luces bajas y antiniebla, y mantener distancia entre vehículos.

Datos del tiempo en San Juan (06:00 hs)

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  • Temperatura actual: 4 °C

  • Temperatura mínima prevista: 2 °C

  • Temperatura máxima estimada: 12 °C

  • Humedad: 97 %

  • Presión: 944.6 hPa

  • Viento: Calma

  • Visibilidad: 100 metros (0.1 km)

  • Salida del sol: 08:28 hs

  • Puesta del sol: 18:54 hs

Recomendación para automovilistas: Se solicita transitar con extrema precaución por las avenidas principales, accesos a la provincia y rutas provinciales ante la marcada reducción de la visibilidad.

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