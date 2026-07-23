La jornada del jueves arranca complicada para transitar en la provincia. De acuerdo con los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizados a las 06:00, la neblina y la niebla intensa son las principales protagonistas de las primeras horas del día.
Niebla espesa en la mañana del jueves: la visibilidad es de solo 100 metros
De acuerdo con los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizados a las 06:00, la neblina y la niebla intensa son las principales protagonistas de las primeras horas del día.