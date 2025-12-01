En las últimas horas salió a la luz el video del brutal siniestro vial ocurrido en la madrugada del sábado en calle Abraham Tapia, donde un Renault Week embistió de frente a tres motocicletas, dejando un saldo de heridos de extrema gravedad. Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad, muestran el momento exacto del impacto y revelan la violencia con la que el vehículo avanzó antes de arrollar a los motociclistas.
Se conoció el video del impactante choque entre un auto y tres motos
