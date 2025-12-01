Se conoció el video del impactante choque entre un auto y tres motos

En el video se observa cómo el auto, conducido por Pablo López Montaño, de 28 años, invade el carril contrario y golpea de lleno a las motos que circulaban correctamente en sentido opuesto.

Fuentes oficiales confirmaron que, en una primera instancia, el conductor no presentaba alcohol ni sustancias en sangre, aunque aún se aguardan los resultados definitivos de laboratorio. En cambio, los peritos señalaron que circulaba a exceso de velocidad, lo que habría sido determinante en la gravedad del siniestro.