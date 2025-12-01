"
Se conoció el video del impactante choque entre un auto y tres motos

Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad, muestran el momento exacto del impacto y revelan la violencia con la que el vehículo avanzó antes de arrollar a los motociclistas.

En las últimas horas salió a la luz el video del brutal siniestro vial ocurrido en la madrugada del sábado en calle Abraham Tapia, donde un Renault Week embistió de frente a tres motocicletas, dejando un saldo de heridos de extrema gravedad. Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad, muestran el momento exacto del impacto y revelan la violencia con la que el vehículo avanzó antes de arrollar a los motociclistas.

En el video se observa cómo el auto, conducido por Pablo López Montaño, de 28 años, invade el carril contrario y golpea de lleno a las motos que circulaban correctamente en sentido opuesto.

Fuentes oficiales confirmaron que, en una primera instancia, el conductor no presentaba alcohol ni sustancias en sangre, aunque aún se aguardan los resultados definitivos de laboratorio. En cambio, los peritos señalaron que circulaba a exceso de velocidad, lo que habría sido determinante en la gravedad del siniestro.

También se descartó que López Montaño estuviera regresando de su trabajo al momento del hecho. Las hipótesis que se manejan ahora incluyen una posible distracción con el celular o que el joven se haya quedado dormido al volante.

Las víctimas del choque cuatro motociclistas: Matías Sosa (40), quien manejaba una Yamaha 150 cc, junto a su acompañante Osvaldo Sosa (38). Miguel Sosa (41), que viajaba en una Maverick 110 cc con su hijo de 13 años y Juan Narváez (24), conductor de una Guerrero 110 cc.

