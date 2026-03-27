Un hecho delictivo ocurrido en Rawson tuvo resolución judicial tras un acuerdo de juicio abreviado. El imputado, Mauricio Alejandro Nacif, fue condenado a tres meses de prisión efectiva, pena que se unificó con una condena previa de cuatro años, por lo que continuará detenido en el Servicio Penitenciario Provincial.
Robó un celular, huyó en moto, chocó y terminó preso: fue condenado
Le arrebató el celular a una mujer en la vía pública, escapó en moto, chocó y fue detenido tras un operativo cerrojo. Acordó un juicio abreviado y recibió prisión efectiva.