Robó un celular, huyó en moto, chocó y terminó preso: fue condenado

Sin embargo, la huida se vio interrumpida a pocas cuadras. En calle Córdoba, entre Tierra del Fuego y Laprida, la moto en la que se trasladaban chocó con un automóvil conducido por un hombre de apellido Jofré. El impacto provocó la caída de los ocupantes al asfalto.

Pese al accidente, los sospechosos intentaron escapar nuevamente, esta vez a pie, hacia el interior del barrio Obrero de Rawson. La intervención policial fue inmediata: mediante un operativo cerrojo, efectivos lograron detener a Nacif dentro del barrio. Posteriormente, la víctima lo reconoció como el autor del robo.

La causa fue llevada adelante por el fiscal Gálvez, con la participación en audiencia del fiscal asistente Catalano. En ese marco, se acordó con la defensa técnica del imputado la realización de un juicio abreviado, que permitió cerrar el proceso con una condena efectiva.