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Robó un celular, huyó en moto, chocó y terminó preso: fue condenado

Le arrebató el celular a una mujer en la vía pública, escapó en moto, chocó y fue detenido tras un operativo cerrojo. Acordó un juicio abreviado y recibió prisión efectiva.

Un hecho delictivo ocurrido en Rawson tuvo resolución judicial tras un acuerdo de juicio abreviado. El imputado, Mauricio Alejandro Nacif, fue condenado a tres meses de prisión efectiva, pena que se unificó con una condena previa de cuatro años, por lo que continuará detenido en el Servicio Penitenciario Provincial.

El episodio se remonta al viernes 3 de octubre de 2025, alrededor de las 18, cuando Natalia Quiroga esperaba el colectivo en la intersección de calles Gobernador Castro y Néstor Kirchner. En ese momento, fue sorprendida por Nacif, quien le arrebató de manera violenta un teléfono celular Motorola Moto G20.

Tras el robo, el acusado emprendió la fuga a pie y cruzó la calzada hasta llegar a calle Néstor Kirchner, donde lo aguardaba un cómplice a bordo de una motocicleta Zanella roja. Ambos escaparon rápidamente del lugar.

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Sin embargo, la huida se vio interrumpida a pocas cuadras. En calle Córdoba, entre Tierra del Fuego y Laprida, la moto en la que se trasladaban chocó con un automóvil conducido por un hombre de apellido Jofré. El impacto provocó la caída de los ocupantes al asfalto.

Pese al accidente, los sospechosos intentaron escapar nuevamente, esta vez a pie, hacia el interior del barrio Obrero de Rawson. La intervención policial fue inmediata: mediante un operativo cerrojo, efectivos lograron detener a Nacif dentro del barrio. Posteriormente, la víctima lo reconoció como el autor del robo.

La causa fue llevada adelante por el fiscal Gálvez, con la participación en audiencia del fiscal asistente Catalano. En ese marco, se acordó con la defensa técnica del imputado la realización de un juicio abreviado, que permitió cerrar el proceso con una condena efectiva.

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