- El PRO salió al cruce de LLA por las críticas a una eventual candidatura de Mauricio Macri: "Todo el mundo tiene derecho a competir".
- El nuevo plan de Javier Milei con EE.UU., la agenda de Santiago Caputo que inquieta a Karina Milei y la venganza de Cristina Kirchner.
- La Justicia citó a Claudio "Chiqui" Tapia para que explique qué rol tuvo la AFA en la liberación de Nahuel Gallo.
- El Gobierno cancelará a mitad de año el tramo activado del swap con China, pero no descarta renovar el acuerdo.
- La estrategia del Gobierno con tarifas, naftas y alimentos para volver a mostrar una baja de la inflación.
San Juan 8
Jorge Macri cruzó a Martín Menem por sus dichos sobre Mauricio
El Jefe de Gobierno porteño salió en defensa del expresidente luego de que el titular de la Cámara de Diputados afirmara que una candidatura de Macri favorecería al kirchnerismo.