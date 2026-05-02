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Disparos en Villa del Carril: un detenido tras una gresca de más de 10 personas

El agresor, domiciliado en Rawson, fue aprehendido luego de intentar darse a la fuga. Los damnificados terminaron hospitalizados por golpes con elementos contundentes.

Una noche de extrema violencia se vivió en las inmediaciones de Villa del Carril, en el departamento Capital, cuando un desorden generalizado alertó a los vecinos y movilizó a personal de la Comisaría 28°. El hecho se produjo pasadas las 21:00 horas en calle Pascual Pringles al 1379, entre Agustín Gómez y Pedro de Valdivia.

A través de múltiples llamados, se alertó a la policía sobre una gresca que involucraba a más de 10 personas, con denuncias de sujetos armados que efectuaban detonaciones. Al llegar al lugar, los efectivos constataron el desorden y observaron a un masculino exhibiendo lo que parecía ser un arma de fuego. El sospechoso intentó darse a la fuga, pero fue interceptado y aprehendido a los pocos metros.

El detenido fue identificado como Juan Darío Saso Alomar, de 39 años y con domicilio en el Barrio Santa Teresita. El sujeto quedó vinculado a una causa por Lesiones leves en concurso real con amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, bajo el sistema de Flagrancia.

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Por su parte, tres personas resultaron víctimas del ataque:

  • José Ricardo Sánchez (36 años).

  • José Hugo Torres Zalazar (21 años).

  • Fernanda Ximena Dávila (20 años).

Los tres damnificados debieron ser asistidos por una ambulancia y posteriormente trasladados al Hospital Rawson, donde ingresaron con lesiones provocadas por golpes con elementos contundentes.

El secuestro del arma

En el marco de la investigación y con la debida autorización judicial, la policía realizó un allanamiento en un domicilio vinculado al hecho. Durante el procedimiento, se logró el secuestro de un arma de utilería tipo pistola (de balines), la cual habría sido utilizada para amedrentar a las víctimas durante el enfrentamiento.

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