Una noche de extrema violencia se vivió en las inmediaciones de Villa del Carril, en el departamento Capital, cuando un desorden generalizado alertó a los vecinos y movilizó a personal de la Comisaría 28°. El hecho se produjo pasadas las 21:00 horas en calle Pascual Pringles al 1379, entre Agustín Gómez y Pedro de Valdivia.
Disparos en Villa del Carril: un detenido tras una gresca de más de 10 personas
El agresor, domiciliado en Rawson, fue aprehendido luego de intentar darse a la fuga. Los damnificados terminaron hospitalizados por golpes con elementos contundentes.