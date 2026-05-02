Disparos en Villa del Carril: un detenido tras una gresca de más de 10 personas

A través de múltiples llamados, se alertó a la policía sobre una gresca que involucraba a más de 10 personas, con denuncias de sujetos armados que efectuaban detonaciones. Al llegar al lugar, los efectivos constataron el desorden y observaron a un masculino exhibiendo lo que parecía ser un arma de fuego. El sospechoso intentó darse a la fuga, pero fue interceptado y aprehendido a los pocos metros.

El detenido fue identificado como Juan Darío Saso Alomar, de 39 años y con domicilio en el Barrio Santa Teresita. El sujeto quedó vinculado a una causa por Lesiones leves en concurso real con amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, bajo el sistema de Flagrancia.