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El hombre que murió en Caucete iba a comer con su hijo por el Día del Trabajador

Adolfo Nicolás Ávila, quien circulaba en moto al momento de ser embestido falleció en el lugar.

Se conocieron detalles del trágico siniestro vial ocurrido en Caucete que dejó como saldo la muerte de un hombre de 65 años en horas del mediodía

El hecho se registró alrededor de las 12:45 en Ruta 270, cuando un automóvil Ford Fiesta, conducido por Jorge Castro, circulaba de sur a norte. Al llegar a la intersección con calle Proyectada, el conductor giró hacia el este para ingresar a dicha arteria y, en esas circunstancias, invadió el carril contrario.

Fue entonces cuando colisionó con un ciclomotor marca Apia 100 cc, de color gris, conducido por Adolfo Nicolás Ávila (65), quien también se desplazaba de sur a norte. Según se informó, la víctima se dirigía a la casa de su hijo para compartir el almuerzo.

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El impacto se produjo en el guardabarro delantero derecho del automóvil, lo que provocó que Ávila saliera despedido de su rodado y cayera violentamente sobre la calzada, falleciendo en el acto.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que llevó adelante las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia.

Por su parte, al conductor del vehículo se le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo (0.0). No obstante, se le realizó el dosaje de rigor y quedó alojado en calidad de arrestado en la Seccional 37, a disposición de la Justicia.

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