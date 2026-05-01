El hombre que murió en Caucete iba a comer con su hijo por el Día del Trabajador

El impacto se produjo en el guardabarro delantero derecho del automóvil, lo que provocó que Ávila saliera despedido de su rodado y cayera violentamente sobre la calzada, falleciendo en el acto.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que llevó adelante las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia.

Por su parte, al conductor del vehículo se le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo (0.0). No obstante, se le realizó el dosaje de rigor y quedó alojado en calidad de arrestado en la Seccional 37, a disposición de la Justicia.