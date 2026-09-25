Escapó en una moto, terminó detenido y vecinos atacaron a policías

El motociclista fue identificado como Benjamín Ariel Flores Bajinay, de 19 años, domiciliado en el barrio Frondizi, en Capital.

Una vez interceptado, los efectivos realizaron un palpado de urgencia y encontraron entre las pertenencias del joven una cantidad todavía no determinada de una sustancia que sería estupefaciente.

Ante el hallazgo, se dio intervención a personal de la División Drogas Ilegales, que quedó a cargo de determinar qué sustancia fue encontrada y cuál es su cantidad.

La situación también fue comunicada a la Justicia Federal, debido a la posible infracción vinculada con sustancias prohibidas. Desde el Sistema Acusatorio informaron que no intervendrían en el procedimiento y dispusieron la intervención de Drogas Ilegales y del fuero federal.

Mientras se desarrollaba el operativo, la intervención policial generó una situación de tensión dentro del barrio. Según informaron los efectivos, numerosos vecinos se acercaron al lugar y comenzaron a arrojar piedras y ladrillos contra el personal policial.

Ante la agresión, los uniformados solicitaron apoyo a otras dependencias para controlar la situación y poder continuar con el procedimiento. También se hicieron presentes el subcomisario Pablo Ortega y el oficial principal Páez.

No se informaron policías lesionados como consecuencia de la agresión.

Durante las averiguaciones sobre el joven, los efectivos consultaron el sistema SIFCOP y constataron que Flores Bajinay se encontraba bajo libertad condicional, vinculada a una condena por el delito de hurto calificado.

La motocicleta y los elementos relacionados con el procedimiento quedaron sujetos a las actuaciones correspondientes. Mientras tanto, personal especializado continuó con las tareas para establecer la naturaleza y cantidad de la sustancia encontrada y determinar las circunstancias de su tenencia.