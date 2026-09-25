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Escapó en una moto, terminó detenido y vecinos atacaron a policías

Durante el palpado de urgencia le encontraron una sustancia que sería estupefaciente. Vecinos arrojaron piedras y ladrillos contra los efectivos y fue necesario pedir refuerzos.

Una persecución policial terminó con un joven de 19 años detenido en el barrio Costa Canal II, en Capital, luego de que fuera visto circulando a alta velocidad a bordo de una motocicleta tipo 110 de color blanco.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 12:30, cuando efectivos de Motorizada N.º 1 realizaban recorridas por el sector asignado. El Halcón 01, a cargo del cabo Matías Tejada, y el Halcón 63, integrado por el sargento Sergio Silva y la cabo Evelin Cáceres, recibieron una comunicación por el equipo policial que alertaba sobre una persecución iniciada por personal del Comando Urbano.

Los efectivos localizaron la motocicleta en inmediaciones de calle Mendoza y Mary O. Graham. El conductor continuó la marcha a alta velocidad y los policías iniciaron el seguimiento hasta conseguir interceptarlo en el interior del barrio Costa Canal II.

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El motociclista fue identificado como Benjamín Ariel Flores Bajinay, de 19 años, domiciliado en el barrio Frondizi, en Capital.

Una vez interceptado, los efectivos realizaron un palpado de urgencia y encontraron entre las pertenencias del joven una cantidad todavía no determinada de una sustancia que sería estupefaciente.

Ante el hallazgo, se dio intervención a personal de la División Drogas Ilegales, que quedó a cargo de determinar qué sustancia fue encontrada y cuál es su cantidad.

La situación también fue comunicada a la Justicia Federal, debido a la posible infracción vinculada con sustancias prohibidas. Desde el Sistema Acusatorio informaron que no intervendrían en el procedimiento y dispusieron la intervención de Drogas Ilegales y del fuero federal.

Mientras se desarrollaba el operativo, la intervención policial generó una situación de tensión dentro del barrio. Según informaron los efectivos, numerosos vecinos se acercaron al lugar y comenzaron a arrojar piedras y ladrillos contra el personal policial.

Ante la agresión, los uniformados solicitaron apoyo a otras dependencias para controlar la situación y poder continuar con el procedimiento. También se hicieron presentes el subcomisario Pablo Ortega y el oficial principal Páez.

No se informaron policías lesionados como consecuencia de la agresión.

Durante las averiguaciones sobre el joven, los efectivos consultaron el sistema SIFCOP y constataron que Flores Bajinay se encontraba bajo libertad condicional, vinculada a una condena por el delito de hurto calificado.

La motocicleta y los elementos relacionados con el procedimiento quedaron sujetos a las actuaciones correspondientes. Mientras tanto, personal especializado continuó con las tareas para establecer la naturaleza y cantidad de la sustancia encontrada y determinar las circunstancias de su tenencia.

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