Un hombre identificado como Nicolás Daniel Olmos fue detenido por la policía de la Comisaría 6° de Rawson luego de ser sorprendido robando en una vivienda. La detención ocurrió en la tarde del viernes cuando la víctima, una mujer, vio al delincuente salir de su casa con una bicicleta y una mochila, lo que la llevó a denunciar el hecho.
San Juan 8 > Policiales > detenido
Robaba una casa, fue atrapado y golpeado por vecinos: quedó detenido
Un hombre fue detenido en Rawson tras ser sorprendido robando en una vivienda. Fue aprehendido por un vecino, pero recibió golpes de otros transeúntes antes de su arresto.