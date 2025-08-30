Robaba una casa, fue atrapado y golpeado por vecinos: quedó detenido

El sujeto fue aprehendido por un vecino, pero fue golpeado por varios vecinos antes de que llegara la policía, lo que le provocó un corte en el rostro. Al momento de su detención, se le encontraron varios objetos que habían sido sustraídos de la vivienda, entre ellos perfumes, máquinas de afeitar y relojes.

image

Olmos quedó a disposición de la justicia, enfrentando cargos por hurto agravado por escalamiento y violación de domicilio. Los objetos robados fueron restituidos a la víctima. La causa sigue su curso mientras se aguarda la decisión judicial.