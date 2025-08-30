"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > detenido

Robaba una casa, fue atrapado y golpeado por vecinos: quedó detenido

Un hombre fue detenido en Rawson tras ser sorprendido robando en una vivienda. Fue aprehendido por un vecino, pero recibió golpes de otros transeúntes antes de su arresto.

Un hombre identificado como Nicolás Daniel Olmos fue detenido por la policía de la Comisaría 6° de Rawson luego de ser sorprendido robando en una vivienda. La detención ocurrió en la tarde del viernes cuando la víctima, una mujer, vio al delincuente salir de su casa con una bicicleta y una mochila, lo que la llevó a denunciar el hecho.

El sujeto fue aprehendido por un vecino, pero fue golpeado por varios vecinos antes de que llegara la policía, lo que le provocó un corte en el rostro. Al momento de su detención, se le encontraron varios objetos que habían sido sustraídos de la vivienda, entre ellos perfumes, máquinas de afeitar y relojes.

image

Olmos quedó a disposición de la justicia, enfrentando cargos por hurto agravado por escalamiento y violación de domicilio. Los objetos robados fueron restituidos a la víctima. La causa sigue su curso mientras se aguarda la decisión judicial.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar