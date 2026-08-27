La provincia será sede del XV Encuentro Olivícola Internacional Argoliva

Las actividades comenzarán con la cata y valoración de los aceites concursantes correspondientes al Concurso Nacional a la Calidad, patrocinado por el Consejo Oleícola Internacional (COI), y al Concurso Internacional Premio Domingo F. Sarmiento. La evaluación estará a cargo de jurados invitados y del Panel de Cata de Aceite de Oliva Virgen de la Universidad Católica de Cuyo, en el Laboratorio de Evaluación Sensorial de la institución.

El 3 de septiembre se desarrollarán distintas actividades: la Ronda Internacional de Negocios del sector alimentos y bebidas (en el Museo de la Historia Urbana), la Mesa Nacional de Olivicultura (en el Salón Cruce de los Andes del Centro Cívico) y el Seminario “Panorama Internacional, Nuevas Tecnologías para el Olivo” (en el Auditorium del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson), destinado a profesionales, técnicos, productores y público en general. La propuesta abordará una mirada estratégica sobre la olivicultura argentina y temas relacionados con nuevas alternativas para el manejo de los olivares, genética, eficiencia energética, competitividad y sustentabilidad ambiental.

La jornada del jueves 3 de septiembre finalizará con la Gala de Premiación, en el Salón Cruce de los Andres del Centro Cívico, donde se reconocerán los resultados de los concursos de calidad que forman parte de ArgOliva 2026.

El 4 de septiembre continuará la Ronda Internacional de Negocios y se realizará la Jornada a Campo ArgOliva 2026, que incluirá una exposición de empresas e instituciones y un programa de contenidos técnicos orientados a productores y actores vinculados con la actividad.

La jornada a campo de este año marcará una edición sin precedentes, ya que son más de 80 las empresas que participarán desde distintas provincias. Este encuentro tendrá como ejes centrales la calidad y la innovación en aceite de oliva y aceituna de mesa, así como el desarrollo de una olivicultura sustentable, con especial atención en economía circular, eficiencia hídrica y energética. También se presentarán experiencias y herramientas vinculadas con biotecnología, huella de carbono, transformación digital, aprovechamiento de subproductos del olivo, energías renovables y manejo eficiente del agua.

La propuesta se completará con muestras dinámicas a campo, demostraciones de maquinaria agrícola y actividades vinculadas con el manejo del riego y el aprovechamiento de residuos de la actividad olivícola.

Como cierre de la agenda, los días 5 y 6 de septiembre se realizará Expo ArgOliva 2026, una propuesta abierta y gratuita para todas las familias sanjuaninas y los turistas que visiten la provincia. En el Centro de Convenciones Barrena Guzmán y los Jardines del Ferro-Urbanístico habrá expositores de distintos productos locales, entre ellos aceite de oliva, aceitunas, miel y dulce de membrillo.

La Expo también contará con muestras gastronómicas a cargo de chefs locales y una propuesta artística con la participación de academias de baile y músicos de San Juan, ampliando la convocatoria de ArgOliva hacia el público general y poniendo en valor la producción, la gastronomía y la identidad local.

De esta manera, ArgOliva 2026 volverá a reunir en una misma agenda la producción, la investigación, la innovación, la capacitación, la vinculación comercial y la promoción de los productos olivícolas, con actividades destinadas tanto a los protagonistas de la cadena como al público en general.