Un Día del Niño sobre ruedas: Hualilán regaló bicicletas y monopatines en Ullum

A través de esta alianza, se logró la compra y distribución de 60 bicicletas, 20 monopatines y 10 patinetas. Los rodados y elementos de recreación fueron destinados directamente a entidades sociales clave como la Municipalidad de Ullum, el Merendero Niño Jesús, la Fundación Calas, la Asociación Unidos por Jesús y el grupo de la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores.

"En Hualilán creemos que el compromiso con nuestra comunidad se construye sumando voluntades. Cada acción conjunta constituye un canal para estar presentes en el territorio y asegurar que los niños de Ullum cuenten con espacios de recreación en su día", destacó Sonia Delgado, presidenta de Golden Mining y directora ejecutiva de Challenger Gold. Desde la compañía valoraron la sinergia con las contratistas para potenciar el alcance de sus programas de responsabilidad social en la zona.