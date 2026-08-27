En el marco de los festejos por el Día del Niño y bajo su política de compromiso social e integración comunitaria, la mina Hualilán encabezó una iniciativa solidaria en el departamento Ullum. La acción, articulada en conjunto con sus empresas contratistas, buscó fortalecer el rol de las instituciones locales y acompañar a las infancias del departamento.
Un Día del Niño sobre ruedas: Hualilán regaló bicicletas y monopatines en Ullum
En alianza con sus contratistas, la empresa distribuyó 90 rodados entre bicicletas, monopatines y patinetas a organizaciones del departamento.