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Quisieron asaltar a un joven arriba de un colectivo y la Justicia los condenó

De los dos sujetos que participaron uno fue liberado y el otro condenando a prisión efectiva.

La Justicia resolvió la situación de los dos hombres detenidos tras un violento intento de robo ocurrido el pasado 20 de marzo en el interior de un colectivo de la línea “B”. En el marco de un procedimiento de flagrancia, se dictó el sobreseimiento de Emanuel Ibañez, mientras que Maximiliano Flores Núñez fue condenado mediante juicio abreviado.

De acuerdo a la resolución judicial, Flores Núñez recibió una pena de 3 meses de prisión efectiva, que fue unificada en una condena única de 9 meses de cumplimiento efectivo, además de ser declarado reincidente. También se dispuso su prisión preventiva.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:13 horas, cuando ambos acusados se encontraban dentro de la unidad y se dirigieron hacia dos mujeres que viajaban en los primeros asientos, detrás del chofer, Luis Rubén Sosa. En ese contexto, Ibañez habría señalado un bolso de hockey perteneciente a una de las damnificadas.

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Minutos después, Ibañez solicitó al conductor que detuviera la marcha en la intersección de calles Benavídez y Tucumán, donde descendió y se dio a la fuga. En tanto, Flores Núñez intentó arrebatar el bolso, iniciando un forcejeo con la víctima.

Ante la situación, el chofer cerró las puertas del colectivo para impedir la huida del agresor. En ese momento, Flores intentó escapar por una ventanilla, pero fue retenido por otra pasajera, a quien agredió con una patada en la frente, provocándole el desvanecimiento.

Gracias a la rápida intervención del conductor y los pasajeros, se solicitó asistencia policial y se logró la aprehensión de Flores en el lugar. Posteriormente, con datos aportados por testigos, efectivos localizaron a Ibañez en inmediaciones de calles Mendoza y Mary O’Graham. El sospechoso intentó ocultarse en una vivienda del barrio Esteban Echeverría, donde finalmente fue detenido.

Tras la intervención del Ministerio Público Fiscal, a cargo de la fiscal de turno, Dra. Virginia Branca, se inició el Procedimiento Especial de Flagrancia. Finalmente, la Justicia resolvió el sobreseimiento de Ibañez en base al artículo 356 inciso 3°, mientras que Flores Núñez fue condenado por su participación directa en el hecho violento.

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