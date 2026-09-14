Los días más largos y el aumento de las temperaturas vuelven a poner en el jardín o balcones y terrazas en el centro de la escena. En vísperas de la primavera, una técnica de propagación sencilla permite transformar partes de una planta adulta en ejemplares nuevos, sin recurrir a semillas ni realizar grandes gastos.
Ni semillas ni plantines: la técnica para renovar el jardín desde el 21 de septiembre
Con un tallo sano y cuidados básicos se pueden obtener nuevas plantas en casa: cómo hacer el corte, lograr raíces y evitar los errores más frecuentes al hacerlo.