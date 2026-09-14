Ni semillas ni plantines: la técnica para renovar el jardín desde el 21 de septiembre

El procedimiento se conoce como reproducción por esquejes o gajos y consiste en separar un fragmento de una planta para que desarrolle sus propias raíces. El nuevo ejemplar conserva las características de la planta de origen. Sin embargo, el resultado depende de la especie, la época del año, el estado sanitario del tallo y las condiciones ambientales durante las primeras semanas.

Cómo cortar un gajo sin dañar la planta

El primer paso consiste en elegir un tallo sano, joven y libre de manchas, insectos o sectores deteriorados. El corte debe realizarse con una tijera limpia y afilada, preferentemente por debajo de un nudo, que es el punto del tallo desde donde nacen hojas o brotes. Esa estructura resulta indispensable en especies como el potus y la monstera, porque allí se concentra la capacidad de generar nuevas raíces y crecimiento. La Universidad de Minnesota advierte que una hoja sin nudo puede mantenerse verde durante un tiempo, pero no producirá una planta nueva.