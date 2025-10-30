Irá a juicio acusado de disparar contra su expareja por la espalda

Según la acusación, el hombre habría agredido físicamente a su expareja en un contexto de violencia de género, utilizando un arma de fuego con la que efectuó varios disparos. Uno de los proyectiles impactó en la víctima y permanece alojado en su cuerpo, debido a la complejidad de la zona afectada.

La mujer continúa con secuelas físicas y psicológicas, sin haber podido retornar al domicilio donde ocurrió la agresión.

Durante la audiencia de control de acusación, las partes mantuvieron fuertes discrepancias sobre la calificación del hecho y la intencionalidad del disparo. Mientras la acusación sostuvo que se trató de un ataque directo con intención de matar, la defensa planteó que se trató de una pelea de pareja y que el disparo no tuvo ese propósito.

La defensa, además, presentó testigos y argumentos para sostener que el arma no pertenecía al imputado y que existían conflictos previos entre ambos.

La resolución judicial

Tras analizar los planteos y la prueba ofrecida —que incluye más de 40 testigos—, el juez de garantías elevó la causa a debate oral y público. El tribunal colegiado que intervendrá en el juicio deberá determinar si el acusado es culpable de tentativa de femicidio, portación ilegal de arma de fuego y amenazas.

La sentencia, en caso de condena, deberá unificarse con una pena anterior por un delito contra la propiedad, de cumplimiento condicional.

El debate oral se espera para los últimos meses del año. En esa instancia, se expondrán los informes médicos, psicológicos y periciales que permitirán definir el grado de responsabilidad del acusado y las circunstancias en las que se produjo el ataque.

El caso será analizado como un hecho de violencia de género que derivó en una tentativa de homicidio, en el marco de una relación atravesada por conflictos previos.