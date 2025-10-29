Encontraron a un hombre muerto en una finca en Alto de Sierra

Los familiares contaron que desde temprano ese día, Torres tenía fuertes dolores en el pecho y lo llevaron al hospital Marcial Quiroga, donde le diagnosticaron dolores musculares y le recetaron Diclofenac, según informaron las fuentes. Aseguraron que Torres carecía de patologías previas.

El hombre volvió a su casa y luego, a las 18, se fue en su camioneta Chevrolet S10 hasta la finca donde trabajaba. Al acercarse la medianoche y no llegar hasta su casa, sus familiares salieron a buscarlo y encontraron la camioneta estacionada con la llave colocada en el arranque, al ingreso de la finca. Al recorrer los viñedos, encontraron a Torres tirado en el piso, con una anchada en sus manos.

El médico legista revisó el cuerpo y no detectó signos de violencia, y que la hora de deceso sería de hacía unas 6 horas aproximadamente.

Una vez trasladado el cuerpo a la Morgue Judicial y realizado el estudio forense, la autopsia arrojó que el hombre sufrió un infarto del miocardio, es decir, tuvo muerte natural.