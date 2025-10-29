"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > muerto

Encontraron a un hombre muerto en una finca en Alto de Sierra

El hombre había ido al hospital más temprano y le dieron un remedio. A la noche lo encontraron muerto en su trabajo.

En la madrugada de este miércoles, encontraron a un hombre muerto en una finca con viñedos ubicados en avenida Libertador casi Urquiza, en Alto de Sierra, Santa Lucía. Intervino la UFI Delitos Especiales.

Según informó la UFI Delitos Especiales interviniente, a las 3.30 se constituyeron en el lugar del hecho, junto a la Policía Científica para tomar medidas investigativas.

El fallecido fue identificado como Antonio Orestes Torres, de 66 años. Era contratista y realizaba tareas de riego de viñedos en la finca.

Te puede interesar...

Los familiares contaron que desde temprano ese día, Torres tenía fuertes dolores en el pecho y lo llevaron al hospital Marcial Quiroga, donde le diagnosticaron dolores musculares y le recetaron Diclofenac, según informaron las fuentes. Aseguraron que Torres carecía de patologías previas.

El hombre volvió a su casa y luego, a las 18, se fue en su camioneta Chevrolet S10 hasta la finca donde trabajaba. Al acercarse la medianoche y no llegar hasta su casa, sus familiares salieron a buscarlo y encontraron la camioneta estacionada con la llave colocada en el arranque, al ingreso de la finca. Al recorrer los viñedos, encontraron a Torres tirado en el piso, con una anchada en sus manos.

El médico legista revisó el cuerpo y no detectó signos de violencia, y que la hora de deceso sería de hacía unas 6 horas aproximadamente.

Una vez trasladado el cuerpo a la Morgue Judicial y realizado el estudio forense, la autopsia arrojó que el hombre sufrió un infarto del miocardio, es decir, tuvo muerte natural.

Temas

Te puede interesar