Durante dos semanas se desarrolló en Caucete el juicio contra un hombre mayor de edad acusado de abusar sexualmente de la nieta de su pareja, una niña de apenas cuatro años. La víctima lo consideraba como un abuelo, ya que el imputado era padrastro del padre de la menor.
Prisión condicional para un "abuelo" por abusar de una nena de 4 años
El acusado, a quien la niña consideraba un abuelo, fue hallado culpable de tres hechos de abuso sexual simple. La fiscalía había pedido 6 años de prisión efectiva, pero el juez Javier Figuerola resolvió otorgarle una pena condicional.