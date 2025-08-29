"
Prisión condicional para un "abuelo" por abusar de una nena de 4 años

El acusado, a quien la niña consideraba un abuelo, fue hallado culpable de tres hechos de abuso sexual simple. La fiscalía había pedido 6 años de prisión efectiva, pero el juez Javier Figuerola resolvió otorgarle una pena condicional.

Durante dos semanas se desarrolló en Caucete el juicio contra un hombre mayor de edad acusado de abusar sexualmente de la nieta de su pareja, una niña de apenas cuatro años. La víctima lo consideraba como un abuelo, ya que el imputado era padrastro del padre de la menor.

La fiscalía, representada por Ingrid Schott, de la UFI ANIVI, había solicitado una pena de 6 años de prisión efectiva, mientras que la defensa reclamó la absolución. Finalmente, el juez Javier Figuerola dio a conocer el fallo este jueves: el acusado fue sentenciado a 2 años y 6 meses de prisión condicional por el delito de abuso sexual simple, en tres hechos.

De acuerdo con lo acreditado en la causa, los abusos consistieron en manoseos en las partes íntimas de la menor, ocurridos en reiteradas ocasiones en la vivienda del condenado.

Aunque no se pudieron establecer fechas precisas, las pruebas y el testimonio de la niña permitieron comprobar que los hechos sucedieron durante tardes y noches, momentos en los que quedaba a su cuidado.

El fallo generó atención, ya que se había anticipado que los alegatos podían posponer la sentencia para otra jornada, pero el magistrado decidió resolver de inmediato y dictar la pena condicional.

