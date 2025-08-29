Prisión condicional para un "abuelo" por abusar de una nena de 4 años

La fiscalía, representada por Ingrid Schott, de la UFI ANIVI, había solicitado una pena de 6 años de prisión efectiva, mientras que la defensa reclamó la absolución. Finalmente, el juez Javier Figuerola dio a conocer el fallo este jueves: el acusado fue sentenciado a 2 años y 6 meses de prisión condicional por el delito de abuso sexual simple, en tres hechos.

De acuerdo con lo acreditado en la causa, los abusos consistieron en manoseos en las partes íntimas de la menor, ocurridos en reiteradas ocasiones en la vivienda del condenado.