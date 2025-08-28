Imputaron a Ángel Flores por el crimen del jubilado Mario Alday

Por otra parte, en las últimas horas quedó en libertad Iván Gamboa, el primer sospechoso del hecho, quien había sido detenido en los días posteriores al hallazgo.

Liberaron al joven acusado por el crimen de Alday y así lo recibió su familia

El cuerpo de Mario Alday fue encontrado por personal de Bomberos mientras sofocaban un incendio en una de las habitaciones de la vivienda. La autopsia determinó que el jubilado murió por asfixia mecánica. Según la investigación, la víctima estaba atada de pies y manos, y se presume que el autor del homicidio incendió la habitación para ocultar el crimen.

Con estas pruebas, la causa fue caratulada como “homicidio criminis causa”, una de las figuras penales más graves del Código Penal.