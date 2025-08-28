El fiscal de la UFI Delitos Especiales, Sebastián Gómez, confirmó que Ángel Nahuel Flores, de 24 años, fue formalmente imputado por el asesinato de Mario Alberto Alday, el jubilado de 78 años hallado sin vida en su casa de Villa del Carril.
Imputaron a Ángel Flores por el crimen del jubilado Mario Alday
Este jueves se llevó a cabo la audiencia de formalización, en la cual se fijó un año de investigación penal preparatoria y dictó un año de prisión preventiva para el acusado, quien deberá cumplir la medida en el Servicio Penitenciario Provincial.