Alday

Imputaron a Ángel Flores por el crimen del jubilado Mario Alday

Este jueves se llevó a cabo la audiencia de formalización, en la cual se fijó un año de investigación penal preparatoria y dictó un año de prisión preventiva para el acusado, quien deberá cumplir la medida en el Servicio Penitenciario Provincial.

El fiscal de la UFI Delitos Especiales, Sebastián Gómez, confirmó que Ángel Nahuel Flores, de 24 años, fue formalmente imputado por el asesinato de Mario Alberto Alday, el jubilado de 78 años hallado sin vida en su casa de Villa del Carril.

Este jueves se llevó a cabo la audiencia de formalización, en la cual el juez fijó un año de investigación penal preparatoria y dictó un año de prisión preventiva para el acusado, quien deberá cumplir la medida en el Servicio Penitenciario Provincial.

Flores fue detenido en Angaco, en la vía pública, mientras la Policía allanaba la vivienda donde residía junto a su madre. Según fuentes judiciales, cámaras de seguridad lo ubican directamente en la escena del crimen, ingresando al domicilio de la víctima.

Por otra parte, en las últimas horas quedó en libertad Iván Gamboa, el primer sospechoso del hecho, quien había sido detenido en los días posteriores al hallazgo.

El cuerpo de Mario Alday fue encontrado por personal de Bomberos mientras sofocaban un incendio en una de las habitaciones de la vivienda. La autopsia determinó que el jubilado murió por asfixia mecánica. Según la investigación, la víctima estaba atada de pies y manos, y se presume que el autor del homicidio incendió la habitación para ocultar el crimen.

Con estas pruebas, la causa fue caratulada como “homicidio criminis causa”, una de las figuras penales más graves del Código Penal.

