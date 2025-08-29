El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyo ex titular es Diego Spagnuolo, sumó un nuevo capítulo con la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario Javier Milei.
El oficialismo habló tras la difusión de nuevos audios de Karina Milei
Tras la difusión de audios de Diego Spagnuolo denunciando presuntas coimas en ANDIS, aparecieron nuevos registros de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.