"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > Karina Milei

El oficialismo habló tras la difusión de nuevos audios de Karina Milei

Tras la difusión de audios de Diego Spagnuolo denunciando presuntas coimas en ANDIS, aparecieron nuevos registros de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyo ex titular es Diego Spagnuolo, sumó un nuevo capítulo con la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario Javier Milei.

Los registros fueron publicados este viernes a través del canal de streaming Carnaval Stream, y corresponden a fragmentos de aproximadamente 50 minutos de grabaciones. En ellas, la funcionaria no hace ninguna referencia a la causa judicial ni a las denuncias por sobornos en ANDIS, aunque desde la plataforma aclararon que se trataría de “la puntita” de nuevas grabaciones que se darán a conocer en los próximos días.

En uno de los audios, Karina Milei afirma: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”. En otro fragmento, la secretaria general se queja de la presencia de personas sin especificar a quién se refiere: “Entonces, acá ni siquiera… porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.

Te puede interesar...

El periodista Mauro Federico, quien había revelado previamente los audios de Spagnuolo denunciando el entramado de corrupción, fue el encargado de difundir estos nuevos registros.

image

El vocero presidencial Manuel Adorni emitió la primera reacción oficial del Gobierno, señalando en X que, de confirmarse la veracidad de los audios, estaríamos ante un escándalo sin precedentes, dado que implicaría grabaciones dentro de la Casa Rosada.

Además, vinculó la difusión con el calendario electoral de la provincia de Buenos Aires, argumentando que se trataría de “una operación orquestada y diagramada de desinformación con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral”.

El contexto político se mantiene tenso, a pocos días de los comicios provinciales, y los nuevos audios podrían agregar presión mediática y judicial sobre la gestión de Milei. Hasta ahora, la funcionaria no realizó declaraciones públicas sobre la filtración.

Temas