El oficialismo habló tras la difusión de nuevos audios de Karina Milei

Los registros fueron publicados este viernes a través del canal de streaming Carnaval Stream, y corresponden a fragmentos de aproximadamente 50 minutos de grabaciones. En ellas, la funcionaria no hace ninguna referencia a la causa judicial ni a las denuncias por sobornos en ANDIS, aunque desde la plataforma aclararon que se trataría de “la puntita” de nuevas grabaciones que se darán a conocer en los próximos días.

En uno de los audios, Karina Milei afirma: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”. En otro fragmento, la secretaria general se queja de la presencia de personas sin especificar a quién se refiere: “Entonces, acá ni siquiera… porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.