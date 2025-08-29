ANSES: descuentos exclusivos en supermercados para jubilados y pensionados

image

Además, a través de un convenio con el Banco de la Nación Argentina (BNA), los jubilados y pensionados que cobren sus haberes en dicha entidad accederán a un reintegro adicional del 5% sobre las compras realizadas con BNA + MODO, ya sea con tarjeta de débito o crédito, con un tope de 20.000 pesos mensuales. Los supermercados incluidos son: Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

El programa también incluye un beneficio financiero: el Banco depositará diariamente un porcentaje de remuneración (TNA 32%) sobre el saldo de hasta 500 mil pesos que los jubilados tengan en sus cuentas, generando un incentivo adicional para el ahorro.

Según el Ministerio, esta iniciativa no solo busca aliviar el bolsillo de los jubilados, sino también impulsar el comercio local al aumentar la cantidad de clientes en los supermercados, generando un círculo económico beneficioso sin costo adicional para el Estado.

