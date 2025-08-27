"
Desbarataron una red de pornografía infantil: un sanjuanino detenido

Un megaoperativo realizado simultáneamente en 11 países, desarticuló una red de producción, tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Entre los 13 sospechosos identificados, un joven de 33 años de Santa Lucía, quedó detenido y a disposición de la Justicia provincial.

La investigación, que se desarrolló durante varios meses y fue coordinada por organismos judiciales de Argentina y Estados Unidos, culminó con operativos simultáneos realizados el martes a primera hora en 52 domicilios de 13 ciudades argentinas. Los procedimientos más importantes se llevaron a cabo en Capital Federal con 12 allanamientos y en la provincia de Buenos Aires con 10.

En total, se identificaron 13 sospechosos (12 hombres y 1 mujer) de entre 29 y 80 años, y fueron resguardados dos menores convivientes de los imputados. Las conductas investigadas abarcan la tenencia, descarga, distribución y eventual producción de material de abuso sexual infantil, así como grooming, delitos contemplados en los artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino.

En San Juan, el detenido es un hombre de 33 años, empleado en atención al público y domiciliado en el distrito La Legua, Santa Lucía. La Policía provincial, bajo directivas del fiscal Pablo Martín y el ayudante fiscal Federico Pereyra, allanó su vivienda a las 6 de la mañana. Durante el procedimiento se secuestraron dos celulares, una notebook y otros soportes informáticos.

Según los reportes recibidos desde Buenos Aires, el sanjuanino mantenía contacto con otros sospechosos que también fueron detenidos. En su caso, se detectaron al menos seis archivos con imágenes y videos de abuso y explotación sexual infantil, por lo que podría ser imputado por distribución de pornografía infantil.

