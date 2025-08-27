La investigación, que se desarrolló durante varios meses y fue coordinada por organismos judiciales de Argentina y Estados Unidos, culminó con operativos simultáneos realizados el martes a primera hora en 52 domicilios de 13 ciudades argentinas. Los procedimientos más importantes se llevaron a cabo en Capital Federal con 12 allanamientos y en la provincia de Buenos Aires con 10.
Desbarataron una red de pornografía infantil: un sanjuanino detenido
Un megaoperativo realizado simultáneamente en 11 países, desarticuló una red de producción, tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. Entre los 13 sospechosos identificados, un joven de 33 años de Santa Lucía, quedó detenido y a disposición de la Justicia provincial.