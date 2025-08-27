Desbarataron una red de pornografía infantil: un sanjuanino detenido

image

En total, se identificaron 13 sospechosos (12 hombres y 1 mujer) de entre 29 y 80 años, y fueron resguardados dos menores convivientes de los imputados. Las conductas investigadas abarcan la tenencia, descarga, distribución y eventual producción de material de abuso sexual infantil, así como grooming, delitos contemplados en los artículos 128 y 131 del Código Penal Argentino.

En San Juan, el detenido es un hombre de 33 años, empleado en atención al público y domiciliado en el distrito La Legua, Santa Lucía. La Policía provincial, bajo directivas del fiscal Pablo Martín y el ayudante fiscal Federico Pereyra, allanó su vivienda a las 6 de la mañana. Durante el procedimiento se secuestraron dos celulares, una notebook y otros soportes informáticos.