Un joven fue detenido por robarle a un comerciante que lo ayudaba con comida

Un insólito hecho delictivo ocurrió este viernes en Rivadavia, cuando un joven de 21 años fue detenido por sustraer dos botellas de cerveza de un almacén al que el mismo ayudaba con mercadería y dinero.

El hecho se registró en la noche del viernes en un almacén ubicado en calle Calivar y Lavalle, Rivadavia. Según informaron fuentes policiales, un transeúnte alertó a efectivos del Comando Radioeléctrico Oeste sobre un hurto en curso, lo que permitió que se montara un operativo inmediato.

Los policías lograron detener a San Francisco Ulises, de 21 años, domiciliado en Barrio Marquesado II, La Bebida, quien había escondido las botellas de cerveza marca Corona en una acequia cercana.

El propietario del comercio, al reconocer al aprehendido, señaló que solía ayudarlo con mercaderías y dinero, lo que hace aún más llamativo el episodio.

El ayudante fiscal de UFI Flagrancia, Dr. Santiago Bruno, dio inicio al procedimiento correspondiente. La rápida actuación policial permitió recuperar la mercadería robada y poner al joven a disposición de la justicia.

