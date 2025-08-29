El hecho se registró en la noche del viernes en un almacén ubicado en calle Calivar y Lavalle, Rivadavia. Según informaron fuentes policiales, un transeúnte alertó a efectivos del Comando Radioeléctrico Oeste sobre un hurto en curso, lo que permitió que se montara un operativo inmediato.
Un joven fue detenido por robarle a un comerciante que lo ayudaba con comida
Un insólito hecho delictivo ocurrió este viernes en Rivadavia, cuando un joven de 21 años fue detenido por sustraer dos botellas de cerveza de un almacén al que el mismo ayudaba con mercadería y dinero.