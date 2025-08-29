"
Emiten alerta por vientos fuertes con ráfagas de hasta 70 km/h

Protección Civil informó que durante la tarde y noche de este viernes 29 de agosto se prevé la llegada de viento sur en varios departamentos de la provincia.

La Dirección de Protección Civil emitió el Alerta Meteorológica N° 47/25 por la ocurrencia de vientos fuertes en distintos puntos de San Juan. Según el informe, el fenómeno afectará a 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

El pronóstico indica que los vientos rotarán al sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, pudiendo alcanzar ráfagas superiores a los 70 km/h.

Recomendaciones oficiales

  • Prestar atención a posibles riesgos en el entorno (cables, ramas, objetos sueltos).
  • Cerrar y asegurar puertas y ventanas.
  • Conducir con precaución, manteniendo distancia entre vehículos y reduciendo la velocidad.
  • Evitar detenerse debajo de árboles o carteles.
  • Tener a mano linternas cargadas en caso de cortes de energía.
  • Ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse al 911 o con Bomberos al 100.

