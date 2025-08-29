Emiten alerta por vientos fuertes con ráfagas de hasta 70 km/h

La Dirección de Protección Civil emitió el Alerta Meteorológica N° 47/25 por la ocurrencia de vientos fuertes en distintos puntos de San Juan. Según el informe, el fenómeno afectará a 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.